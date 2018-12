La rabbia dei genitori | ' Locali lager Una tragedia immane annunciata'

rabbia e lacrime - i post dei genitori al concerto : "Ore 00:56, Lanterna Azzurra Corinaldo, un gran coglione lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500/2000 persone tra cui io con mia figlia di 10". Inizia così il ...

Netturbino ucciso dalla folle gara di velocità in auto - la rabbia dei Quartieri Spagnoli : 'Assassini a casa per Natale' : Si alzava ogni notte intorno alle 2.30, per raggiungere a bordo del suo motorino il porto di Pozzuoli, dove si imbarcava col traghetto delle 4.10 per andare a lavorare a Procida. E, dopo aver ...

Monza - barriere anti-velocità sulla pista. La rabbia dei ciclisti : Infuriati per le nuove barriere anti velocità. E non si tratta di automobilisti. A Monza a protestare sono i ciclisti: lungo alcune piste ciclabili l'amministrazione comunale ha fatto installare ...

Torna la rabbia dei gilet gialli. Parigi e Macron sono sotto assedio : E il presidente francese ha già fatto capire di non voler arretrare sul caro-carburanti e sulla politica economica. Ma la Francia si sta ribellando: e non è più solo una protesta sul prezzo della ...

Parigi - la polizia usa i lacrimogeni per contenere la rabbia dei gilet gialli - VIDEO - - : La polizia Parigina è stata costretta a ricorrere al lancio di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestano contro il carobenzina. Lo riferisce il canale LCI. Il canale afferma che gli ...

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

CASAMONICA - 8 VILLE ABBATTUTE/ Ultime notizie - rabbia dei residenti "Andiamo a dormire da Salvini?" - IlSussidiario.net : CASAMONICA, VILLE ABBATTUTE: operazioni in corso. Ultime notizie, le lamentele: "Non sappiamo dove andare, ci sono bambini"

Roma - ruspe sulle ville abusive dei Casamonica. La rabbia degli occupanti. "Andremo a dormire da Raggi" : Al via demolizioni parziali per rendere inagibili le abitazioni. I residenti: "Ci hanno lasciato per strada con i bambini". I legali del clan: "Impugneremo il provvedimento". Renzi: "Brava sindaca". Salvini: "Non mi fermerò"

Una mamma lamenta i pochi like alla foto del figlio e scatena la rabbia dei social : Gli utenti social scioccati e sul piede di guerra per il post Instagram di una mamma che lamentava la carenza di like alla foto del figlio.Si tratta della blogger di lifestyle Katie Bower, che dopo le polemiche, ha provveduto ad archiviare lo scatto che immortalava suo figlio Weston, 6 anni. Ma il web non l'ha graziata e alcuni screenshot testimoniano la lamentela social:Ragazzi, sarò completamente onesta: ad Instagram non è mai ...

Rugby - Italia-Australia 7-26. Conor O’Shea : “Orgoglioso dei ragazzi - passi in avanti. Arrabbiato con l’arbitro” : L’Italia è stata sconfitta dall’Australia per 7-26 nel test match di Rugby giocato allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri hanno ben giocato contro i Wallabies e i 19 punti di distacco sono ingenerosi per quanto si è visto in campo, la nostra Nazionale si è espressa su buoni livelli contro una corazzata anche se lontana dai suoi giorni migliori. Al termine dell’incontro hanno parlato il CT Conor O’Shea e il capitano ...

La rabbia degli studenti contro il governo dei tagli : Al grido di "giù la maschera" gli studenti sono tornati in piazza questa mattina in moltissime città italiane, da Roma a Milano, Firenze, Verona, Trento, Perugia, Napoli, Bari, Campobasso, Crotone e Messina, e poi domani a Bologna, Taranto e Siracusa. La protesta è promossa dal Link coordinamento un

“Delusi e arrabbiati”. L’attacco all’Italia dei governi europei : La manovra «rivista» e la lettera con i fattori rilevanti sono arrivati a Bruxelles ventidue minuti dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì. Oltre la scadenza fissata dalla Ue, quindi. Ma non è questo il problema principale per la Commissione e per gli altri governi dell’Eurozona. Che si sono detti «delusi» e «preoccupati» per la linea del gover...

[La polemica] La rivolta anti Governo delle signore con le borse firmate e dei Parioli. È la rabbia dei ricchi contro la periferia che è ... : E allora eccola, la piazza delle signore di Torino, con i quarantamila cammellati dei sindacati ben nascosti dietro il volto garbato di sette belle signore della buona borghesia torinese, architette, ...

"1978 gli dei se ne vanno - gli arrabbiati restano!" : la storia dell'ultimo disco degli Area con Demetrio Stratos : Violette Nozière è una ragazza francese al centro di un torbido episodio di cronaca nera consumato negli anni '30 dello scorso secolo. Violette uccide il padre, un maiale che la stupra sin da quando ...