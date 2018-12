La preghiera di Francesco alla Madonna per i romani | Perché affrontino con pazienza

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) Un richiamo a chi governa Roma ad avere "saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Ed anche ai cittadini a "non rassegnarsi ai disagi" ma a fare "ciascuno la propria parte per migliorare le cose". Il tradizionale atto di venerazioneStatua della Vergine in Piazza di Spagna, nella festa dell'Immacolata, è stata anche quest'anno per papal'occasione per un messaggio rivoltocittà, vista nella sua realtà più concreta e quotidiana. Un momento, tra l'altro, cui il Pontefice ha voluto aggiungere un 'fuori programma' - anche se negli ultimi giorni oggetto di un tam-tam sempre più insistente - dedicato al mono dell'informazione oggi al centro di tante discussioni: una visita privatasede del Messaggero, in via del Tritone, in occasione dei 140 anni del quotidiano romano.Il Papa è giunto puntuale nel ...