La preghiera del Papa | ' Nel mio animo porto i fedeli di questa Chiesa e tutti coloro che

Cambia il ‘Padre Nostro’ : ecco il nuovo testo della preghiera : In arrivo una grande novità: Cambia il testo del ‘Padre Nostro’, la preghiera principale delle domeniche in chiesa. Come riporta Il Mattino, il cambio di formula del ‘Padre Nostro’ era stato sollecitato lo scorso anno da papa Francesco che aveva auspicato una nuova traduzione, più aderente alla lettera e allo spirito dell’insegnamento di Gesù. Recitando il ‘Padre nostro’, i fedeli hanno sempre detto: ‘Non ci indurre in ...

Cambia la preghiera del Padre Nostro - Sky TG24 - : La Cei approva la modifica del versetto finale, incoraggiata anche dal Papa. Dio "non induce in tentazione", aveva detto. Per l'entrata in vigore serve il via libera della Santa Sede. Nuova versione ...

Padre Nostro - cambia la formula della preghiera di Gesù : cambia il 'Padre Nostro' a messa. L'assemblea generale della Conferenza episcopale italiana ha approvato, con voto unanime dei duecento vescovi presenti, la terza edizione del Messale, il libro che ...

Leicester - le reazioni : "In preghiera per le Foxes". Il lutto del mondo del calcio : Il mondo del calcio si stringe attorno al Leicester per l'assurda perdita del numero uno delle Foxes Vichai Srivaddhanaprabha , morto ieri sera nell'esplosione del suo elicottero dopo lo schianto a due ...

Leicester - la reazioni : "In preghiera per le Foxes". Il lutto del mondo del calcio : Il mondo del calcio si stringe attorno al Leicester per l'assurda perdita del numero uno delle Foxes Vichai Srivaddhanaprabha, morto ieri sera nell'esplosione del suo elicottero dopo lo schianto a due ...

Una baita del silenzio e della preghiera per aiutare le madri dei più piccoli e sofferenti : ... arrivate qui con bambini così malati, e lo stesso personale in servizio, abbiano un luogo per vivere il silenzio e la preghiera, aiuta a sentirsi cittadini, almeno qui, di un mondo migliore.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 ottobre 2018 : la preghiera come ‘adesione’ all’amore di Dio : Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 ottobre 2018: l'attesa per l'apparizione alla veggente Marija Pavlovic. La conversione e l'adesione all'amore di Dio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:21:00 GMT)