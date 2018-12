La poesia che stavo leggendo quando ha tirato Ounas

ilnapolista

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ladi Krleža Non è mai stato così che le cose non andassero in qualche modo, e così neanche adesso accadrà che le cose non vadano in qualche maniera.Comincia così una bellissimadi Miroslav Krleža, geniale poeta croato (lala trovate in Le ballate di Petrica Kerempuh, trad. Silvio Ferrari, Einaudi); è lachenel momento in cuiha calciato verso la porta del Frosinone. Non è mai stato così, mi sono detto, le cose devono andare sempre in qualche modo. Qualche volta è giusto che vadano a infilarsi alle spalle di un portiere qualunque a una velocità assurda. Qualche volta è giusto che un ragazzino, senza paura, punti un avversario, non pensi nemmeno per un istante a un compagno con cui scambiare; qualche volta è giusto che un ragazzino, meglio ancora se algerino, decida di tirare da molto lontano. Qualche volta è bello che la maniera in ...