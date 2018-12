La Panda della Magliana

Ecotassa - gaffe della Castelli : “La Panda 1.2 costerà di più? Che comprino una Panda 1000” : Difendendo l' Ecotassa , Castelli ha dichiarato: "La norma tutela chi oggi ha un’auto, perché non aggiungiamo tasse. E tutela chi sceglie un’utilitaria". Incalzata dal conduttore, che gli ricorda come la nuova tassa andrebbe a incrementare di 300 euro il prezzo di una Panda 1.2 euro 6, Castelli replica: "Potrebbero scegliere di comprare un’utilitaria che magari è una Panda 1000".Continua a leggere

Tasse - misura della Commissione Bilancio sulle auto : fino a 1000 euro in più per una Panda : La Commissione Bilancio della Camera ha provveduto a varare un provvedimento che potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019, ovvero una misura bonus-malus. Per favorire l'acquisto di vetture meno inquinanti (poche o addirittura emissioni zero), potrebbe essere offerto un 'quid' come incentivo all'acquisto, mentre verrebbe tassato l'acquisto delle auto più inquinanti. Tasse, una Panda costerà fino a 1.000 € di più Con questa misura potrebbero ...