huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La mollezza del potere e la resa al caos - vfio65 : RT @HuffPostItalia: La mollezza del potere e la resa al caos - HuffPostItalia : La mollezza del potere e la resa al caos - Cobretti_80 : L’inutilità del Valencia e la mollezza del Real -

(Di sabato 8 dicembre 2018) A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire, predicava Guglielmo di Occam, quello del rasoio. Eppure. Non sembra che alcun governante europeo se lo ricordi. Si interrogano, quando ne hanno voglia, su come uscire dall'angolo o inseguono la pancia degli arrabbiati, il più delle volte, senza capire che è inutile trovare un obiettivo contro cui prendersela invece di cercare di affrontare di petto la globalizzazione. In tre casi, in questi ultimi tempi, abbiamo assistito alladel, quello delle presunte élite, come dei nuovi sovranisti, che contro élite vorrebbero una rivoluzione. Persino nella democrazia più antica del mondo ci si sta arrendendo al. In Francia, in Gran Bretagna, in Italia, si innestano clamorose marce indietro in una situazione diSe qualcuno si fosse preso la briga di ...