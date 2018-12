La Manovra passa alla Camera con 312 sì | ora al Senato

La Camera licenzia la Manovra che passa al Senato per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

Manovra - il provvedimento passa alla Camera con 312 sì : La Camera ha approvato con 312 sì, 146 no e due astenuti la legge di Bilancio che venerdì notte aveva incassato il voto di fiducia. Ora il testo dovrà passare all'esame del Senato . E' a Palazzo ...

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

La Manovra è stata approvata alla Camera - ora passa al Senato : Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del ...

Manovra : ok della Camera con 312 sì - ora passa al Senato : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

La Manovra è passata alla Camera. Ma la vera partita è al Senato : E proprio oggi fonti di Palazzo Chigi hanno dovuto ancora una volta smentire voci di dissidi interni nell'esecutivo con il titolare dell'Economia, da sempre sostenitore della necessità di contenere ...

Manovra - Conte 'Non lavoro a deficit sotto il 2 . Nei prossimi giorni nuovo passaggio con l Ue' : È affidata al premier Giuseppe Conte la complessa trattativa con l'Unione europea sulla Manovra . E oggi il presidente del Consiglio ha risposto a una serie di domande sul negoziato. 'Non sto ...

Manovra : Conte - a giorni un nuovo passaggio con le istituzioni Ue : Il governo italiano tra "qualche giorno" avrà "un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue" nel tentativo di evitare la procedura d'infrazione: lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo in pieno periodo di approvazione della legge di bilancio, stiamo valutando tutti gli emendamenti", ha spiegato Conte, "sto lavorando a tempo pieno ...

I governi del passato non c'entrano nulla con la bocciatura della Manovra : Roma . E' la Lezzi che traccia il solco, ma sono i giornalisti che lo difendono. La giornata della bocciatura della manovra da parte dell'Unione europea era cominciata, prima del verdetto della ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. E porta all'ennesimo vertice di governo a Montecitorio - tuttora in corso - tra il premier Giuseppe Conte ed i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A caldo, a dettare la ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. A Montecitorio vertice di governo Conte-Salvini-Di Maio...

Tria all'Ue : "Manovra diversa dal passato ma solida e credibile". Di Maio : "Andiamo avanti" : Il titolare dell'Economia manda un messaggio all'Ue: "L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e appare incapace di fare una politica di contrasto al rallentamento europeo. E' preoccupante ...

Manovra - Di Maio : “Stagnazione non è colpa nostra - politiche sbagliate del passato. Non cambiamo” : “Non solo non cambiamo la Manovra, ma se il Pil stagna è evidente che serve una Manovra espansiva“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a Torino per il tavolo Comital. “L’ultima legge di bilancio fatta da Gentiloni era fatta di poche centinaia di milioni di euro. Quella nostra vale 30 mld di euro. Stiamo cioè mettendo soldi freschi nell’economia che serviranno alle imprese, alle famiglie e ai ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la Manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...