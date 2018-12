La manovra è stata approvata alla Camera | ora passa al Senato

manovra - l'ultima ipotesi : statali pagati con i Btp : Nessun giallo, quello di ieri era un vertice 'politico', il ministro dell'Economia tornerà quando si parlerà di saldi. Tra le ipotesi circolate ieri anche quella di pagare i bonus degli statali in ...

manovra - premi agli statali pagati in BTp. Tensioni M5S-Lega su ecotassa : In giornata, poi, si accende la polemica: da una parte la sottosegretaria M5S all'Economia, Laura Castelli , che sottolinea: «La volontà del governo è quella di tenere» l'eco-tassa, «sta nel ...

manovra - Monti : “Bruxelles non è stata troppo severa. M5s-Lega vivevano in una bolla - ora è arrivato lo ‘Tsipras moment'” : Movimento 5 stelle e Lega vivevano “in una bolla speculativa“. Ma adesso, dopo lo scontro con la Commissione europea – che “non è stata troppo severa” – “stiamo arrivando allo ‘Tsipras moment‘”, come in Europa chiamano la fase in cui un populista accetta di cambiare strada per salvare il proprio Paese. Questo è il Mario Monti pensiero sullo scontro tra Roma e Bruxelles sulla Manovra, ...

manovra - Statali : slittano le pensioni : I dipendenti pubblici potranno andare in pensione anticipata soltanto da settembre del 2019. Slitta ancora in avanti la 'finestra' agli Statali per poter lasciare il lavoro con 'Quota 100', ossia con ...

Speciale manovra/1 - Quota 100 - per gli statali una prima finestra a nove mesi : Dopo il primo ciclo di pensionamenti della Pa a nove mesi dalla maturazione dei requisiti minimi (62 anni e 38 di contributi) si tornerebbe poi alle due finestre mobili semestrali, mentre i lavoratori privati conteranno su quattro finestre di uscita ...

manovra - anche “quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno : “Per gli statali norma ad hoc - va garantita continuità dei servizi” : Come il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 Stelle, anche la “quota 100” per andare in pensione caldeggiata dalla Lega sarà disciplinata da un disegno di legge collegato alla Manovra. L’entrata in vigore sarà dunque ritardata rispetto a quella della legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno. Nella bozza di Manovra che circola in questi giorni, l’attuazione degli interventi in materia pensionistica è ...

manovra - Bersani : “Va aggiustata o andiamo contro un muro. Gesto di Ciocca? C’e’ da vergognarsi di essere italiani” : “Il Gesto dell’europarlamentare Ciocca con la sua scarpa sugli appunti di Moscovici? C’è da vergognarsi di essere italiani. E’ una vergogna, uno scandalo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo. L’ex ministro analizza la Manovra del governo M5s-Lega: “Il governo italiano qualche gorno fa ha mandato una letterina alla Ue, dicendo che ...

Conte : manovra impostata ma pronti a dialogo con Ue. Kurz : Bruxelles la bocci : Poche ore prima che Tria inviasse la lettera a Bruxelles, la Commissione europea ha ribadito le sue perplessità sulla manovra 2019. Il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha messo in evidenza, in un'intervista a France Iter, che il governo italiano fa previsioni di crescita che «nessun economista fa...