La Liga, Huesca-Real Madrid: probabili formazioni e pronostico 9-12-2018

lanotiziasportiva

: Liga Spagnola 09-12-2018 Huesca - Real Madrid: pronostico e formazioni - camilliadi : Liga Spagnola 09-12-2018 Huesca - Real Madrid: pronostico e formazioni - Intralot_Calcio : #Liga #Levante e #AthleticBilbao chiudono stasera il 14° turno del campionato spagnolo. Dopo il 2-2 con l’Huesca i… - ilnapolionline : Liga: Il Real Madrid torna a vincere, mentre Iago Aspas è il Re dei Bomber! -

(Di sabato 8 dicembre 2018) La/2019,di, 15^ Giornata, domenica 9 dicembre ore 16.15. Solari non rinuncia a Bale.ore 16.15. La sfida fraarriva probabilmente al momento giusto: solo qualche giornata fa i Blancos sembravano una squadra in crisi, mentre ora, dopo i successi in tre competizioni diverse con Roma, Valencia e Melilla, sono tornati ai loro standard abituali di vincenti. L’è la squadra materasso dellae con il peggior rendimento di tutte con appena sette punti conquistati in quattordici giornate. Nell’ultima giornata ha subito l’ennesima sconfitta sul campo del Celta Vigo e l’ultimo risultato positivo risale alla tredicesima giornata, quando riuscì a strappare in casa un pari per 2-2 con il Levante. E come se non bastasse in ...