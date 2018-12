La Legge di Bilancio 2019 passa alla Camera | dal 10 dicembre in Senato

La voce della Politica Agricoltura : ecco le novità previste dalla Legge di bilancio : Il fenomeno dei micro-birrifici artigianali nel nostro Paese, infatti, rappresenta un importante elemento di vivacità dell'economia di qualità". Con la legge di bilancio, poi, è stata prevista la ...

Legge di Bilancio - il Governo incassa la fiducia alla Camera : Il Governo ha incassato la fiducia della Camera dei deputati sulla Legge di Bilancio. Il voto è passato con 330 favorevoli, 219 contrari e 1 astenuto. Dopo il voto di fiducia si passa all'esame degli ordini del giorno e si attende per domani l'approvazione, in prima lettura, a Montecitorio della manovra varata dal Governo M5s-Lega.Continua a Leggere

Legge di bilancio alla Camera : oggi il voto di Fiducia : E’ previsto per oggi in serata il voto di Fiducia sulla Legge di bilancio. Si parte alle 18,50 e si va avanti a oltranza, per poi continuare l’esame del Testo sabato e domenica. L’Aula della Camera aveva cominciato la discussione ieri, 6 dicembre, con i relatori Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S), per poi rinviare in Commissione bilancio il testo a metà pomeriggio: 3 ore di seduta per apportare alcune modifiche ...

Manovra - è giallo sull'assenza di Giovanni Tria al vertice finale sulla Legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non c'era al vertice di oggi tra Conte, Salvini e Di Maio dal quale sono usciti alcuni contenuti-chiave della legge di Bilancio come l'ecotassa e le pensioni d'oro. La sua ...

Manovra - il gesto di Mollicone (FdI) contro la Legge di Bilancio : “Questo è l’unico modo per emendarla” : Il deputato Federico Mollicone di Fratelli d’Italia durante la discussione generale alla Camera sulla legge di Bilancio termina il suo discorso strappando il testo della Manovra: “Questo è l’unico modo per emendarla”, afferma prima di prendere in mano il plico di fogli e farlo a pezzi. L'articolo Manovra, il gesto di Mollicone (FdI) contro la legge di Bilancio: “Questo è l’unico modo per emendarla” ...

Legge di bilancio 2019 alla Camera : inizia l’Iter - le novità : La Commissione bilancio della Camera ha chiuso i lavori e concluso l’esame, dando il via libera alla Legge di bilancio 2019 e il mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi di riferire sul testo della Legge di bilancio, che arrivata nella notte alla Camera. È molto probabile che il Governo porrà la fiducia sul maxi-emendamento. Fiducia che potrebbe arrivare giovedì. Intanto, dalle 8 di questa mattina l’Aula è impegnata ...

Manovra - l'ecotassa sulle auto : disastro grillino nella Legge di Bilancio - quanto rischi di pagare in più : A sorpresa spunta l' eco-tassa sulle auto inquinanti . nella legge di Bilancio in via di approvazione non c'è solo la stangata per chi circola senza assicurazione . Il governo ha previsto per le nuove ...

La Legge di sbilancio e le confusioni di genere del governo : Nel giro di poche ore, e senza che ancora nessuno abbia denunciato la proditoria comparsa di manine o manone, la legge helzapoppin’ di sbilancio ha destabilizzato ulteriormente la nostra capacità di definire l’indole profonda di questo governo: sarà pro Family day, o contro la famiglia? Per le donne

Legge di Bilancio : via libera in Commissione - stasera in Aula con il maxiemendamento : Domani dovrebbe arrivare la richiesta di fiducia dal governo. Il ministro dell'Economia valuta di recuperare risorse da quota 100 e reddito di cittadinanza per ridurre il deficit chiesto da Bruxelles ma 'a questo punto sono i politici a dover dire cosa fare' -

Bilancio e Legge elettorale le priorità : ... "riorganizzare la fiscalità avvalendoci della manovrabilità garantita dalle norme di attuazione, al fine di incoraggiare le assunzioni e rilanciare l'economia, destinare allo sviluppo economico le ...

Assunzioni Ata in Legge di bilancio : dal 2020 stop ad appalti a ditte esterne : Nuove Assunzioni Ata in arrivo nelle scuole. Questo grazie a un emendamento a firma Luigi Gallo (5stelle) approvato al testo della Legge di bilancio 2019 uscito dall’esame della V Commissione bilancio della Camera. I collaboratori scolastici dipendenti di ditte private dal 1° gennaio 2020 potranno essere assunti dall’amministrazione pubblica attraverso una procedura selettiva, “per titoli e colloquio”. La misura interessa dalle ...

Legge di Bilancio : Tria - dialogo con Ue sempre più costruttivo - non si toccano priorità intervento : Roma, 04 dic 20:22 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nel corso delle sue comunicazioni sulla Legge di Bilancio, davanti alla competente... , Rin,