La Juve si prende il Derby d' Italia e anche l' Europa

Bayern Monaco - Hoeness si prende gioco della Juve : “CR7 - a quell’età 100 milioni…” : Bayern Monaco, Uli Hoeness ha parlato dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, un colpo che il patron dei bavaresi non avrebbe fatto “Ronaldo ha 33 anni e ci sarebbe costato 100 milioni di euro. Se avesse avuto 24 anni sarebbe stato un affare da portare a termine a occhi chiusi“. Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, giustifica così alla ‘Bild’ i motivi per cui il club bavarese in ...

Juventus-Valencia - Dybala prova a riprendersi il posto dal 1' : Quattro cambiamenti pressoché certi rispetto alla vittoria di sabato sulla Spal e uno probabile, nella Juventus che domani sera alle 21 affronterà il Valencia all' Allianz Stadium nella 5ª ...

Juve-Real Madrid - la ricostruzione dello scandalo dopo la finale di Cardiff : Sergio Ramos positivo all’antidoping - la reazione dei tifosi bianconeri è sorprendente : DOPING Sergio Ramos – Una notizia clamorosa nelle ultime ore e che ha portato alla reazione da parte dei tifosi della Juventus. Secondo quanto rivelato dai tedeschi di Der Spiegel e dai francesi di Mediapart il calciatore del Real Madrid dopo la finale di Champions League a Cardiff contro i bianconeri non superò i controlli perché agli uffici dell’antidoping. “Un semplice disguido” fu la giustificazione del club spagnolo, e il ...

Juventus - il padre di Rugani sbotta : “ci riprenderemo tutto con gli interessi” : Daniele Rugani non sta vivendo un grande momento con la Juventus ed il padre Ubaldo ha tuonato sui social Il padre di Daniele Rugani ha affidato ai social il proprio pensiero sul figlio. Il signor Ubaldo, attraverso il proprio account Facebook ha parlato del momento di Daniele. Non certo un periodo fortunato, con panchine a ripetizione sia con la Juventus che con la Nazionale del nuovo corso targato Mancini: “Non c’è bisogno di dire ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una ‘sentenza’ : Empoli bello e coraggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...

La Juventus può riprendere il largo - a 1.25 con l’Empoli. Napoli-Roma - sfida del gol Mertens Vs Dzeko su Sisal Matchpoint : La Juventus, dopo l’inaspettato pareggio con il Genoa, vuole riprendere la scalata scudetto da Empoli. L’occasione per prendere il largo è ghiottissima, visti i contemporanei impegni del Napoli con la Roma e dell’Inter con la Lazio. Difficile che la Juventus fallisca due impegni di fila in campionato, in più i bianconeri in trasferta sono imbattuti da ben 17 partite. Il pronostico di Sisal Matchpoint è dunque nettamente sbilanciato a ...

Juventus - Bentancur sorprende a Manchester : il nuovo titolare di Allegri : Nella Juventus, Pjanic e Matuidi: uno dei migliori playmaker d'Europa e un campione del mondo. Bentancur sulla carta era un ragazzo invitato alla festa degli adulti. Rodrigo invece ha mandato un ...

Dybala e Bonucci - una grande notte di Champions per riprendersi la Juve : Prendersi l'Old Trafford per chiudere i giochi in Champions. Al netto di tutte le suggestioni possibili e immaginabili in questo United-Juventus formato deluxe, dal ritorno di Ronaldo a Manchester ...

Juventus - è un pareggio che non sorprende : solo individualità fino al momento - confermato il ‘non gioco’ di Allegri : Si è concluso il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sorpresa clamorosa nel terzo match della giornata, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Genoa, il cambio in panchina deciso da Preziosi con l’arrivo di Juric al posto di Ballardini ha subito portato uno scossone. Partita coraggiosa per i rossoblu che sono riusciti a conquistare un pareggio importantissimo in chiave salvezza, decisivo ...

Juventus-Genoa - Allegri sorprende tutti : la fascia di capitano va a Bonucci : Una decisione inattesa che farà inevitabilmente discutere. È quella che ha preso Massimiliano Allegri, chiamato a scegliere il capitano della sua squadra nelle ore precedenti a Juventus-Genoa. Vista l'...

Calciomercato Juventus - Andersen prende quota : Ma proprio la Juventus, secondo quanto riferisce 'Rai Sport', nell'ottica di un restyling piuttosto profondo che dovrebbe riguardare la retroguardia in estate, starebbe aumentando il proprio ...

Super rovesciata nell'allenamento della Juve - il suo autore vi sorprenderà : CR7? No, Barzagli. Una rovesciata perfetta durante gli allenamenti che lascia tutti di stucco. Un gesto tecnico eccezionale che nemmeno Douglas Costa si aspettava, e la sua espressione è eloquente, ...

Juventus - Paratici : “Marotta all’Inter? Non mi sorprenderei” : “Non mi sorprenderei di vedere Beppe Marotta all’Inter“. Fabio Paratici ha risposto a Rieti alle domande sul futuro dell’ormai ex amministratore delegato della Juventus: “Marotta è una persona che mi ha cresciuto, un padre putativo. Condivido questo premio con lui e con tutti i ragazzi che lavorano con me. Tengo molto a questo aspetto“. “E’ un grande dirigente, assieme a Galliani uno dei più ...