La guerra silenziosa

left

: LA MIA GUERRA SILENZIOSA E' INIZIATA - Micsugliando : LA MIA GUERRA SILENZIOSA E' INIZIATA - Micsugliando : LA MIA GUERRA SILENZIOSA E’ INIZIATA - MartinaMontague : “È una brutta guerra la nostra, brutta e silenziosa, tanto che nessuno se ne accorge. Siamo in tanti a combatterla,… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Il piccolo cabotaggio di Salvini per non parlare di quello ancor più minuscolo di Di Maio non può nulla di fronte a forze in gioco che sono enormi e possono spazzare via la nostra economia in un ...