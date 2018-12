La guerra dei Max e la pace concettuale Parente e Papeschi si mettono in

L’infinita guerra commerciale e i tre motivi del crollo globale dei mercati : Perché ogni evento che riguarda Stati Uniti e Cina, come l’arresto della figlia del fondatore di Huawei, crea tracolli violenti nelle Borse? Le risposte sono tre: a pesare più delle tariffe è l’incertezza che lo scontro Usa-Cina crea; il timore è che la guerra commerciale sia solo la punta di un iceberg di una battaglia più profonda tra le due super-potenze; i mercati hanno un malessere di fondo e, dopo dieci anni di rally, ...

Trump vs. Obama : la guerra a chi fa più debito - per adesso vince Obama. Ma chi farà più crescita - a parità di debito? Il vantaggio dei tassi ... : Guardiamo prima di tutto cosa è successo a due fattori fondamentali per sostenere l'economia durate i mandati di Obama e Trump, soprattutto nei primi due anni: tassi di intersse e cambio del dollaro. ...

Parigi in assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli : 65mila agenti schierati - negozi chiusi ed eventi rinviati : "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato in guerra e invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei gilet gialli, in programma a Parigi per l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. ...

L'Iran e la guerra dei brevetti dietro l'arresto della figlia del fondatore di Huawei : ... che vede l'una contro l'altra le due più grandi economie del mondo. Le aziende cinesi sono accusate dagli americani di furto di proprietà intellettuale e di spionaggio, problema che gli Usa sentono ...

Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi : Tim, Vodafone e Wind Tre hanno registrato un calo dei profitti nell'ultimo trimestre, complice anche l'ingresso in campo di Iliad. L'articolo Gli operatori telefonici sono in crisi a causa della guerra dei prezzi proviene da TuttoAndroid.

Tlc - la guerra dei telefonini costa 300 milioni ai tre big : Il settore della telefonia mobile rivive lo spettro della guerra dei prezzi del 2013-14. Il tutto in un contesto in cui in circolo ci sono ancora le scorie della vicenda delle fatturazioni a 28 giorni. Sono i numeri del trimestre luglio-settembre a segnalare le difficoltà del comparto...

A Rovereto 'La Grande guerra dei Carabinieri' : Rovereto . Viene inaugurata oggi al Museo storico italiano della Guerra di Rovereto la mostra temporanea "La Grande Guerra dei Carabinieri". L'allestimento, curato dall'Ufficio storico e dal museo ...

Israele - la guerra dei tunnel apre la campagna elettorale di "Bibi" : La "guerra dei tunnel" è solo l'inizio di una resa dei conti fra Israele e Hezbollah pianificata da tempo e che spiega le ragioni per le quali Benjamin Netanyahu aveva voluto, nonostante le critiche piovutegli addosso dalla destra più radicale, negoziare una tregua a Gaza con Hamas. Operazione in codice "Scudo del Nord": è quella che Tsahal, l'esercito dello Stato ebraico, ha avviato a partire dalla scorsa notte per ...

Ecco la tregua dei dazi Cina e Usa congelano la guerra commerciale : Precisando poi che Cina e Usa 'possono e devono' assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle 'crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo', avendo 'più interessi ...

Stati Uniti e Cina - Un accordo mette fine (per ora) alla guerra dei dazi : Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato un accordo che sembra mettere fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. Nella cornice del G20, che si è svolto in Argentina, il presidente Usa Donald Trump e il numero uno cinese Xi Jinping si sono seduti a un tavolo e dopo due ore e mezza di trattative hanno siglato un'intesa che scongiura - almeno temporaneamente - l'ipotesi di nuovi dazi sulle importazioni ventilata a più riprese, tra minacce e ...

guerra Usa-Cina - il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari. Nuovo tavolo al G20 : quasi 400 miliardi di dollari. Questo è l’impatto reale dei dazi americani sulle importazioni dalla Cina, stando a quanto rivela un recente studio sulle restrizioni al commercio nell’area delle venti maggiori economie del mondo. Secondo il rapporto Global Trade Alert redatto da due studiosi dell’Università di San Gallo in Svizzera, l’export cinese sarebbe stato colpito dai dazi imposti da Washington per una somma pari a 369 miliardi di dollari, ...

TERZA guerra MONDIALE/ Mosca soffia sul fuoco dei separatisti - Kiev risponde con la sua Chiesa - IlSussidiario.net : Si alza la tensione tra Mosca e Kiev, impedito l'ingresso ai russi in Ucraina, mentre la Russia sembra voler provocare una GUERRA civile

guerra dei DAZI USA-CINA/ La sfida tra Xi e Trump può cancellare l'Italia - IlSussidiario.net : Trump impone nuovi DAZI e Macron teme un'escalation distruttiva per il commercio mondiale. Ma Xi vuole la leadership industriale e tecnologica

Trump è in vantaggio. La guerra dei dazi con la Cina porta risultati - per ora - : ... nemico strategico che entro il 2030 potrebbe superare per dimensioni l'economia americana e contemporaneamente diventare la potenza mondiale di riferimento " un confronto che passa dalla trade ...