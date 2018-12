La gara dello Stadium lancia… l’Inter | la squadra di Spalletti gioca con personalità

Chievo - ricorso al Collegio di garanzia dello Sport contro la penalizzazione : le ultime : Il Chievo è in lotta per evitare la retrocessione in Serie B, il pareggio sul campo del Napoli ha riportato fiducia, il cambio di allenatore con l’addio di Ventura e l’arrivo di Di Carlo ha portato i primi frutti, la squadra adesso si prepara per il match contro la Lazio. Nel frattempo il Chievo ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione di 3 punti inflittagli dalla Corte federale ...

«Il modello? La gara col Palermo E non bisogna sentirsi favoriti» : Guai a dire al suo allenatore che il Brescia è favorito nel derby contro il Verona. Corini, non è così? Non voglio che passi questo messaggio. È nei fatti. Il Verona ha una qualità tecnica non ...

Italia modello europeo : a Bari il primo workshop nazionale dei garanti : 'La Calabria ha avviato il suo sesto corso per i tutori volontari perché serve maggiore scienza e coscienza per accogliere i minori. Penso che la legge 47 evidenzi la vera inclinazione di questo ...

I consiglieri comunali del Patto dei Sindaci : "No al modello Taranto. Il Sindaco Melucci non è garanzia di collegialità" : Che dire poi del modello di relazione politica? Con i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, trattati spesso come un fastidioso prurito della democrazia, le associazioni di categoria e i ...

Appendino difende Mattarella da Grillo : "Capo dello Stato garante - non interverrei sui suoi poteri" : La sindaca di Torino dopo le invettive del comico 5 Stelle: "Massima fiducia nel presidente che ho avuto modo di conoscere in occasioni istituzionali"

Martina a Grillo : giù le mani dal capo dello Stato. FI : 'Mattarella una garanzia' : Mattarella è una garanzia per tutti in questa fase politica e quelle di oggi di Grillo sono parole pericolose sul capo dello Stato. Noi siamo e saremo sempre un'opposizione attenta alle fondamenta ...