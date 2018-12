La Francia sull' orlo di una crisi politica e civile

Francia - studenti inginocchiati con le mani sulla nuca e contro un muro : Un video, nelle ultime ore, sta facendo discutere in tutto il mondo. La sequenza mostra tanti studenti francesi, con zaini alle spalle, inginocchiati con le mani sulla nuca e contro un muro. A costringerli ad assumere tale atteggiamento sono stati i poliziotti. L'episodio è avvenuto davanti a un liceo di Mantes-la-Jolie, paesino che dista una cinquantina di chilometri da Parigi, successivamente a tafferugli avvenuti nella Capitale francese tra ...

L'accordo riservato tra Italia e Francia sulla data di partenza della Tav : C'è un accordo riservato tra Francia e Italia per rinviare - e di poco - l'emissione dei bandi di gara con cui sarà dato il via ai lavori per la realizzazione della Tav Torino-Lione. Lo rivela La ...

Francia - gilet gialli : Premier pronto a moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti : Il governo francese tende la mano ai gilet gialli. Édouard Philippe , primo ministro francese, annuncerà nella giornata di oggi una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti, previsto dal ...

Protesta e intolleranza dei “gilet gialli” : la Francia invisibile irrompe sulla scena : Lo ribadisco e insisto su questo punto. E non è la seconda grande giornata di mobilitazione, quella di sabato 22 novembre, che mi avrà fatto cambiare opinione. ...

"Sulla Tav l'Italia decida presto oppure stop ai lavori". L'ultimatum della Francia : La ministra francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, chiede al governo italiano di decidere "rapidamente", "entro inizio 2019", se proseguire o meno i lavori della linea ad alta velocità Torino-Lione, altrimenti i lavori "saranno fermati".

Cilic porta la Croazia sul tetto del mondo! Singolari letali per la Francia : cala il sipario sull’ultima - vecchia - Coppa Davis : Marin Cilic supera Lucas Pouille e regala la Coppa Davis alla Croazia: la formazione est europea si aggiudica l’ultima edizione del torneo per nazioni con il vecchio format Nonostante l’ultimo cambio di formazione, ‘disperata’ strategia per sorprendere la Croazia, cambiando Chardy con Pouille, la Francia si è dovuta arrendere al primo match di giornata. Un Marin Cilic davvero solido ha regalato la Coppa Davis alla Croazia battendo Pouille ...

Caos e disordini in Francia - governo non molla : 'Le accise sulla benzina aumenteranno' : Il governo di Parigi ha rivendicato con forza la scelta di aumentare le accise sulla benzina, nonostante la protesta di ben 240mila persone. La protesta ha prodotto problemi non indifferenti: i manifestanti infatti si sono riversati su moltissime strade, dalle tangenziali - con conseguenti ingorghi di traffico - alle provinciali, fino alle stradine di campagna. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti e sono stati segnalati 409 feriti, di ...

Francia - Parigi : “Il governo va avanti sulla tassa ecologica” : “In tema di fiscalità ecologica, andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. All’indomani delle manifestazioni dei ‘gilet gialli’ in Francia contro il caro-benzina, il ministro della Transizione ecologica, Francois de Rugy, in un’intervista a Le Parisien, conferma l’entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio, destinata, nelle intenzioni del governo, a ...

L'Italia chiede tempo sulla Tav - ok della Francia : C'è l'ok della Francia all'analisi costi-benefici sulla Tav , la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, la cui realizzazione è stata rimessa in discussione dal governo. Durante l'incontro ...

Matteo Salvini scatenato sull'immigrazione : 'L'Europa ha rotto le palle' - la minaccia alla Francia : A Lampedusa arriva un barcone con 13 immigrati a bordo e Matteo Salvini accusa Malta. Fonti del Viminale, infatti, hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, ...

Macron sempre più in crisi : sulla Francia si abbatte il ciclone sovranista : Per Macron non è un momento facile. Salvini lo dice da tempo: "Attacca me perché è in calo nei sondaggi". E ora che si avvicinano le elezioni europee di maggio, il presidente francese rischia una sconfitta che potrebbe costargli caro. Dopo l'addio della Merkel, è lui infatti il politico simbolo degli europeisti che puntano sul giovane "in marcia" per frenare l'ondata populista.In fondo è lui che nel giorno dell'elezione all'Eliseo si è ...

Roubaix museo sulla piscina. Riapre nel nord della Francia il gioiello art deco che non t'aspetti : ... si trova a Roubaix, piccola città dell'estremo nord della Francia, la cui fama è principalmente dovuta al suo status di tappa d'arrivo della corsa ciclistica in linea più famosa del mondo. Si chiama,...

Francia - mistero sulla nascita di bambini malformati nati senza braccia o mani : In Francia l'agenzia pubblica sanitaria ha pubblicato i risultati di alcuni rapporti medici su casi di nascite di bimbi nati senza braccia o mani, in particolare nella Bretagna e la Loira Atlantica. L'aumento di casi di bambini malformati, oltre a destare preoccupazione tra i residenti, ha attirato l'attenzione delle autorita' sanitaria, che però non sono riuscite ancora a stabilire le cause delle malformazioni. Francia, in aumento casi di ...

