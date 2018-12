La duchessa del Bal Tabarin per rilanciare l' operetta

La Regina Elisabetta e la nuova vita della duchessa di Cornovaglia : Ci sono grandi cambiamenti nella scala gerarchica della Royal Family. La Regina Elisabetta ha deciso di rivoluzionare il così detto 'pecking order', regalando a Camilla, la moglie di Carlo e Duchessa ...

Meghan Markle - ma cosa porti al dito? La duchessa del Sussex sorprende ancora : Un regalo di Harry? Un romantico omaggio in vista della nascita del loro primo figlio? Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo anello d’oro con la scritta “love” e sono subito partite le congetture. Di sicuro si tratta di un gioiello molto pop che conferma lo stile fuori dai canoni “reali” scelto dalla Duchessa del Sussex. Markle, […]

Samantha Markle alla riscossa. In arrivo “Le ombre della duchessa” : Non si attenua la faida tra Samantha Markle e Meghan Markle, la neo-duchessa di Sassex. Secondo quanto riporta Tgcom24, la sorellastra della Markle, avrebbe in cantiere la pubblicazione di un libro dal titolo "Le ombre della Duchessa". I ben informati credono che Samantha Markle vorrebbe mettere a tutti i costi in cattiva luce la neo sposta del principe Harry. Il manoscritto andrebbe ad approfondire e a rivelare alcuni dettagli della vita di ...

Meghan Markle - il caratterino della duchessa allontana tre “preziosi” dipendenti per Kensington Palace : tra loro - il braccio destro di Harry : Staff reale cercasi. A Kensington Palace è tempo d’ira, improperi, e autolicenziamenti. Lo rivela il Daily Mail raccontando del carattere fumantino di Meghan Markle tra le spesse e preziose mura di casa. Testardaggini e scenate che hanno portato perfino all’allontanamento volontario di tre preziosi dipendenti della corte d’Inghilterra. Tutto ha avuto inizio la scorsa primavera, quando la duchessa del Sussex ha litigato con la Regina Elisabetta ...

Meghan Markle - nuova gaffe della duchessa : la gonna troppo trasparente mette in mostra la sua biancheria intima : Impegnata assieme al principe Harry nel Royal Tour in Oceania, Meghan Markle sta facendo sfoggio del suo guardaroba. Peccato che tra un cambio d’abito e l’altro, le scappi qualche scivolone. Prima l’etichetta non tagliata via dal vestito e ora questa gonna plissettata blu elettrico dalle trasparenze esagerate. Durante la tappa in nuova Zelanda infatti, la duchessa del Sussex ha incantato il pubblico con un total look in blu ...

Meghan Markle e il cartellino ancora attaccato all’abito : la (piccola) gaffe della duchessa nella visita ufficiale a Tonga : Si sa, la fretta gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Meghan Markle: l’agenda sua e del principe Harry per questo Royal Tour è fitta di impegni e così, tra un cambio d’abito e l’altro, si è scordata di tagliare il cartellino. Sbarcando dall’aereo a Tonga, ha sfoggiato un elegante abito rosso fuoco con ricami di Self Portrait (scelto per omaggiare la bandiera del piccolo regno nell’arcipelago della ...

Meghan Markle incinta : i look chic della duchessa del Sussex : ... e non solo loro, - l' annuncio dell'arrivo di un bimbo per Meghan e il Principe Harry - la coppia reale è volata dall'altro capo del mondo per un viaggio ufficiale. I Duchi del Sussex, da lunedì, ...

Meghan Markle e Harry/ Confidenze della duchessa : "La gravidanza? È come avere il jet lag" : E' tempo di Royal baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Meghan Markle - l'ex marito della duchessa si è risposato : ancora fresco il ricordo del sontuoso matrimonio regale di Meghan Markle e del principe Harry. Ora anche l'ex marito della neo Duchessa del Sussex si è risposato. La cerimonia in forma strettamente ...