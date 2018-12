La Cina sul lato oscuro della Luna

La Cina verso la costruzione di una stazione sulla Luna : La Cina potrebbe essere la prima nazione a costruire una colonia terrestre sulla Luna. In un video rendering di 8 minuti diffuso dall’Agenzia Spaziale cinese lo scorso aprile, che ha per sottotitolo in inglese “Forgiando insieme una nuova era dello sviluppo spaziale”, si illustrano i diversi settori nei quali si dispiega la ricerca spaziale della Cina, dalla esplorazione su Marte allo sviluppo dei vettori ‘Lunga ...

Economia : politologo Bremmer sul 'Corriere della Sera' - partita Cina-Stati Uniti tra passi avanti e rotture : Roma, 07 dic 09:22 - , Agenzia Nova, - Ian Bremmer, il politologo fondatore e direttore di Eurasia Group, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che anche se Trump... , Res,

Spazio - la Cina lancia la storica missione “Chang’e 4” per sbarcare sul “lato oscuro” della Luna : E’ atteso per venerdi’ 7 dicembre, intorno alle 19:30 (ora italiana), il lancio della missione Chang’e 4 con cui la Cina punta a conquistare il lato oscuro della Luna prima di Russia e Stati Uniti. I dettagli non sono stati ancora annunciati ufficialmente dall’agenzia spaziale cinese (Cnsa), ma i due mezzi robotici protagonisti della missione (un lander e un rover) dovrebbero raggiungere la Luna dopo 27 giorni di viaggio ...

Tremezzo - a Villa Carlotta un incontro sulle piante spontanee in cuCina : L'incontro è organizzato dalla Rete degli orti botanici lombardi nell'ambito del progetto Scienza e Società " definizione e potenziamento del ruolo degli Orti Botanici lombardi che ha, tra gli altri, ...

La tregua scritta sull'acqua tra Stati Uniti e Cina : Huawei è la società numero due al mondo negli smartphone. In alcuni mercati, come quello indiano, ha superato il leader Samsung per numero di telefoni venduti. Ed è all'avanguardia nelle reti ...

Calciomercato Parma - falla sulla corsia manCina : le opzioni per gennaio [GALLERY] : 1/5 Moro Francesco/LaPresse LaPresse ...

Rieti - esplosione in un distributore sulla Salaria : due morti - un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una deCina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Cina - figlio porta sulle spalle la madre paralizzata per 15 anni : In un mondo dove ormai non ci si stupisce più di nulla e certi valori sono sfumati, questa storia ha già fatto il giro del mondo ed è stata ripresa dai maggiori quotidiani online del panorama internazionale, lasciando gli internauti completamente senza parole, in senso buono questa volta,. Ciò che ha fatto questa persona ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trasCina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trasCina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

Tassi Usa e dubbi sulla pace Usa-Cina affondano Wall Street : Timori di un rallentamento dell'economia globale, dubbi sulla tregua commerciale tra Usa e Cina, la paura di un'inversione della curva dei rendimenti del titolo a 10 anni rispetto a quello a due anni ...

Ad 'Artigiano in Fiera' la cuCina italiana sul tetto del mondo : Milano, 4 dic. (Adnkronos/Labitalia) - È una festa dei sapori 'Artigiano in Fiera' che nella sua ventitreesima edizione, oltre ai 41 ristoranti e alle 21 piazze del gusto da tutto mondo, mette in mostra fino al 9 dicembre (ore 10-22) due eccellenze italiane dell’enogastronomia. Due realtà che, oggi,

Ad 'Artigiano in Fiera' la cuCina italiana sul tetto del mondo : È una festa dei sapori ' Artigiano in Fiera ' che nella sua ventitreesima edizione, oltre ai 41 ristoranti e alle 21 piazze del gusto da tutto mondo, mette in mostra fino al 9 dicembre, ore 10-22, due ...

Sulle Orme di Ildegarda : frequenze - vibrazioni - antica mediCina : ...medicatrici invisibili della natura e dell'uomo" Sulle Orme della mistica e donna di scienze medievale Ildegarda di Bingen le cui conoscenze e la cui visione olistica ricevono conferme dalla scienza ...