La Camera approva una manovra da riscrivere

La manovra è stata approvata alla Camera - ora passa al Senato : Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del ...

Ecotassa - La Camera approva la stangata per le nuove auto : Con il voto di fiducia, la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigerata Ecotassa sulle auto nuove con emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312 e i no 146, mentre si è registrato un solo astenuto. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di ...

Scuola - tempo pieno ultime notizie : approvato alla Camera emendamento alla Legge di Bilancio 2019 : La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato ieri sera l’emendamento alla Legge di Bilancio relativo al potenziamento del tempo pieno, con un piano pluriennale che prevede l’assunzione di 2000 docenti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, bisognerà predisporre la procedura per la graduatoria del tempo pieno nella Scuola primaria. Il potenziamento del tempo pieno, naturalmente, interesserà ...

Il decreto sicurezza approvato alla Camera diventa legge. Ecco che cosa cambia : ... fiere e spettacoli pubblici. STRETTA SU SGOMBERI - Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili , da 2 a 4 anni, e estensione dell'uso di intercettazioni nelle ...

Anticorruzione - la Camera approva la legge - Sgarbi furioso in Aula. : Anticorruzione, la Camera approva la legge, Sgarbi furioso in Aula. La Camera approva il progetto di legge Anticorruzione e lo passa al Senato. Dove grillini e leghisti hanno un accordo per cancellare la norma sul peculato, sospettata di favorire alcuni dirigenti leghisti sotto processo per questo reato. Una modifica introdotta a scrutinio segreto contro il parere del governo e del relatore di maggioranza. Il testo dovrebbe quindi tornare a ...

Anticorruzione - dal daspo per i corrotti allo stop alla prescrizione : cosa c’è nel ddl approvato dalla Camera : C’è il tanto atteso daspo per i corrotti ma anche il contestatissimo agente sotto copertura. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio ma anche una riforma per rendere più trasparente i finanziamenti ai partiti politici. Sono le principali novità del ddl Anticorruzione approvato alla Camera, che ora passa al Senato. Al suo interno anche quell’emendamento salva ladri che fa il gioco dei politici accusati di peculato: ...

La Camera ha approvato il disegno di legge anticorruzione che ora dovrà passare al Senato : Con 288 voti a favore e 143 contro, la Camera ha approvato il disegno di legge (ddl) anticorruzione, il cosiddetto “spazzacorrotti” fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento, che aumenta le pene per i reati di corruzione e introduce

