L’8 dicembre 1943 nasceva Jim Morrison | oggi avrebbe avuto 75 anni

L’8 dicembre 1980 moriva John Lennon - l’ex Beatles che immaginava un mondo migliore : Quando Alan Weiss, giornalista della ABC, aveva sentito quel nome stentava a crederci: «Hanno detto Jack Lemmon o John Lennon?». Al pronto soccorso del Roosevelt Hospital di New York, alle 22:48, ci era arrivato perché un taxi lo aveva travolto mentre passava per Central Park con la sua moto. Era l'8 dicembre 1980, e all'improvviso scoppiò il caos: una barella correva veloce verso il reparto rianimazione, con dei poliziotti intorno e un uomo ...

Sempre più in crisi la batteria per Huawei P9 Lite : i 3 problemi più frequenti L’8 dicembre : Sta diventando Sempre più critica la situazione per gli utenti in possesso di un Huawei P9 Lite, in riferimento alla durata della batteria. Qualche settimana fa abbiamo già condiviso con voi un punto della situazione dopo il rilascio dell'ultimo aggiornamento per uno smartphone che, a distanza di due anni e mezzo dalla sua commercializzazione, continua ad essere particolarmente diffuso qui in Italia e nel resto d'Europa. Al dì là delle ...

Sabato Shopping : i consigli per L’8 dicembre : adidas OriginalsGap x GqDixieSaddlers Union x K-WayBallantyneMia MoltrasioNike x AmbushAtelier 7/12Off-White c/o mytheresaManuel Ritz x ASASiamo arrivati al Ponte dell’Immacolata e il Natale si avvicina sempre di più insieme alla corsa per accaparrarsi i regali più giusti e i look più festaioli. Proprio nei weekend si concentra il febbrile tour di acquisti tra centri commerciali, boutique ed e-shop, e quindi abbiamo pensato di creare una ...

Albero di Natale - ecco perché si prepara L’8 dicembre : L’Albero, uno dei simboli del Natale, ha un legame profondo con le tradizioni pagane, che dai tempi più remoti celebrano nei giorni del solstizio invernale il ritorno alla primavera attraverso il richiamo simbolico alla vita rappresentato dalle grandi piante sempreverde. Pini e abeti ornati di luci, palline colorate, e innumerevoli altri addobbi culminanti in puntali a forma di stella, popolano oggi le case e le piazze in tutto il mondo. Una ...

John Lennon - cartolina sentimentale all’ex Beatle morto L’8 dicembre 1980 : Caro John, domani muori. Sono 38 anni che va così. L’8 dicembre è il giorno in cui muori. Mark Chapman ti spara cinque colpi di pistola. Uno non va a segno, gli altri quattro sì. Riesci a renderti conto che stai morendo, perché lo dici, poco prima di cadere a terra. Ti dichiarano morto verso le undici e mezza di sera, minuto più, minuto meno. Dicevi di non aver paura di morire, che era come “scendere da una macchina per salire su ...

No Tav - L’8 dicembre manifestiamo contro il nulla : Ho partecipato a tante manifestazioni No Tav, ma non ricordo l’ultima. In effetti sono alcuni anni che non sono della partita, ma non perché non ci creda più, tutt’altro. Solo perché sto troppo male a vedere la montagna stuprata da un macchinario infernale indegnamente definito “talpa”. Per cosa poi? Per il nulla. nulla che giustifichi l’opera. Per un’opera che non esiste. Come diceva il collettivo Wu Ming: “Le grandi opere servono solo a chi le ...

Immacolata Concezione : ecco perché si celebra L’8 dicembre e qual è il vero significato del dogma : L’8 Dicembre la Chiesa Cattolica ricorda l’Immacolata Concezione: il dogma fu reso esecutivo con la bolla “Ineffabilis Deus”, promulgata da Pio IX l’8 Dicembre 1854, che recita: “La beatissima Vergine Maria, sin dal primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio e in vista dei meriti di Gesù Cristo, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale”. Un primo passo concreto per rendere la festa ...

Ginnastica artistica – L’8 dicembre il Grand Prix Antenore Energia : L’8 dicembre a Padova il Grand Prix Antenore Energia di Ginnastica artistica italiana: tante le star protagoniste La regina della Ginnastica artistica italiana Vanessa Ferrari, Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale, momentaneamente ferma per infortunio, sarà comunque presente al Grand Prix Antenore Energia 2018 che si svolgerà l’8 dicembre, alle ore 16, a Padova presso la Kioene Arena. ”Sono felice di poter ...

John Lennon Night - L’8 dicembre due film e un concerto nell’anniversario della sua scomparsa : L'8 dicembre il canale VH1 dedicherà l'intera programmazione serale alla John Lennon Night per ricordare la morte dell'ex beatles. L'8 dicembre 1980 John Lennon morì investito da 5 proiettili esplosi dalla pistola di Mark David Chapman, che lo attendeva all'ingresso del Dakota Building, residenza che l'ex beatles aveva a Manhattan, New York. I due si erano già incontrati nel pomeriggio, quando Chapman era accorso sotto l'abitazione di John ...

Sessuologa : “Fare l’albero di Natale favorisce il sesso. L’8 dicembre se ne fa di più che il 25” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Fare l’albero di Natale potrebbe favorire il sesso e un riavvicinamento dal punto di vista sentimentale. Ad un mio paziente -ha raccontato la Sessuologa Spina- è capitato, dopo un periodo difficile dove non si parlavano più è arrivato il periodo degli addobbi natalizi. Lei nel prendere ...

AIGAE : L’8 dicembre escursioni in tutta Italia all’insegna di tradizioni e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico : “escursioni in tutta Italia per l’8 Dicembre all’insegna delle tradizioni e della valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico del nostro Paese. In Campania l’8 Dicembre, sul Sentiero degli Dei, la Terza Novena in attesa del Natale. Saremo su uno dei sentieri più panoramici al mondo, nel cuore della Costiera Amalfitana, in uno scenario unico, al cospetto dell’immenso e intrisi dei profumi del mare e della terra. La Novena con i canti ...

Natale : tante attività al Bioparco di Roma L’8 e 9 dicembre : 1/8 Credit: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni ...

“Lui non ci sarà” - da Renzi fino a Fazio e Chef Rubio : la Lega sceglie i ‘nemici’ per lanciare l’evento delL’8 dicembre : Politici, uomini e donne del mondo dello spettacolo e persino cantanti. Non manca (quasi) nessuno nel gruppo dei personaggi “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma e lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà“. Una serie di foto, volutamente ironiche, condivise a mo’ di countdown sugli account ufficiali del Carroccio, che rappresentano gli ‘acerrimi’ ...

«Lui non ci sarà» - la Lega “lancia” i suoi nemici nella campagna social per la manifestazione delL’8 dicembre : Non si spiega chi ci sarà, il Carroccio promuove il maxi evento dell’Immacolata a Roma assicurando che tante persone, spesso ritratte con facce buffe sui social, non saranno presenti. Chi ci sarà sicuramente, per il momento, è solo il “Capitano”