Karate | Serie A Shanghai 2018 | Michele Martina si ferma ad un passo dalla finale nei -84

oasport

: RT @Coninews: Karateka a Shangai per l’ultima tappa del circuito Serie A 2018! ?? Da oggi a domenica sul tatami cinese ???? gli azzurri andran… - VivMilano : RT @Coninews: Karateka a Shangai per l’ultima tappa del circuito Serie A 2018! ?? Da oggi a domenica sul tatami cinese ???? gli azzurri andran… - castelletti411 : RT @Coninews: Karateka a Shangai per l’ultima tappa del circuito Serie A 2018! ?? Da oggi a domenica sul tatami cinese ???? gli azzurri andran… - b681c9f3c7ef4cc : RT @Coninews: Karateka a Shangai per l’ultima tappa del circuito Serie A 2018! ?? Da oggi a domenica sul tatami cinese ???? gli azzurri andran… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Seconda giornata di gara interamente dedicata al kumite a(Cina), nell’ultimo appuntamento delladi. Dopo la splendida prestazione di Viviana Bottaro, che ieri ha raggiunto ladel kata femminile, erano diversi gli azzurri con ambizioni di podio anche nella giornata di oggi. Il più brillante è statoche nei -84 kg si èto in semidopo aver vinto il proprio raggruppamento e domani si giocherà il terzo posto nei ripescaggi. In campo maschile buon torneo anche per Andrea Minardi e Lorenzo Pietromarchi nei -75 kg, rimasti per poco fuorilotta per il podio. Delusione invece in campo femminile, dove Laura Pasqua (-61 kg) e Silvia Semeraro (-68 kg) non hanno brillato. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati delle diverse categorie.Il miglior azzurro della giornata è stato senza dubbionel kumite -84 ...