Juventus | Mandzukic si riscopre goleador | decisivo anche davanti alla porta

VIDEO Juventus-Inter 1-0 : highlights - gol e sintesi della partita. A segno Mandzukic - palo Gagliardini : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 1-0 nell’attesissimo derby d’Italia valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti grazie alla rete di Mandzukic al 66′ (un meraviglioso colpo di testa su cross di Cancelo dalla sinistra) e hanno così conquistato la quattordicesima vittoria in quindici partite giocate in campionato: la squadra di Massimiliano Allegri ...

Serie A - la Juventus batte 1-0 l'Inter : decide il goal di Mandzukic : La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo tra Juventus e Inter svoltosi questo venerdì 7 dicembre, nel quale i bianconeri si sono imposti per 1-0 al termine di una partita equilibrata tra due compagini che hanno giocato alla pari. Chi auspicava una partita spumeggiante caratterizzata da tante reti, si è dovuto accontentare invece di un incontro nettamente diverso, in cui entrambe le difese hanno fatto un buon ...

Juventus-Inter 1-0 Serie A - decide Mandzukic di testa. I bianconeri continuano a volare : La Juventus ha vinto il derby d’Italia, i bianconeri hanno sconfitto l’Inter 1-0 e conservano la propria imbattibilità in campionato: 14 vittorie su 15 partite giocate, i ragazzi di Massimiliano Allegri continuano a volare in testa alla classifica e ora hanno 11 punti di vantaggio sul Napoli (impegnato nel weekend) e ben 14 lunghezze di margine sui nerazzurri che ora rischiano di essere avvicinati da Milan e Lazio al terzo posto. A ...

