Juventus Inter | tensione tra tifosi allo Stadium | denunciato un nerazzurro

Juventus-Inter - anticipo 15a giornata Serie A : si gioca venerdì! Programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Venerdì 7 dicembre la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto. Juventus e Inter si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’Inter di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette ...

Juventus-Inter - lievi tafferugli nel settore ospite a fine partita : spintonata una hostess : La Juventus vince il "derby d'Italia" contro l'Inter di Luciano Spalletti e grazie alla rete di Mandzukic si porta a 14 punti di vantaggio dai nerazzurri, che ora rischiano di veder avvicinarsi pericolosamente le principali inseguitrici per la lotta alla zona Champions League. Una partita corretta, "rovinata" da un finale agitato nel settore occupato dai tifosi dell'Inter. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, gli ospiti avrebbero ...

Calcio - continua il dominio della Juventus sulla Serie A : abbattuta anche l’Inter : Inarrestabile Juve. I bianconeri mettono a segno la quattordicesima vittoria in questa stagione su 15 partite (un solo pareggio contro il Genoa e neanche una sconfitta!) contro l’Inter nel tradizionale Derby d’Italia. Decide il match un colpo di testa di Mandzukic arrivato al 21° minuto del secondo tempo su cross dell’ottimo Joao Cancelo, premiato come MVP della partita insieme a un Chiellini efficacissimo come sempre al centro della difesa. ...

Inter ko - la Juventus allunga : Juventus batte Inter 1-0 nell'anticipo della 15ª giornata del campionato di serie A. Con questa vittoria, i bianconeri tornano ad avere 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il ...

Serie A - Juventus-Inter 1-0 : il tabellino della partita : Juventus-Inter 1-0, PRIMO TEMPO 0-0, MARCATORI : Mandzukic al 21' s.t. JUVENTUS, 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, dal 37' s.t. Emre Can,, Matuidi; Dybala, ...

Juventus-Inter - Allegri : “Alla fine le qualità sono uscite fuori” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria della squadra bianconera sull’Inter: “Stasera i ragazzi hanno vinto una bella partita, loro all’inizio ci hanno messo in difficoltà sugli esterni. È anche vero che le azioni pericolose sono arrivate tutte su palloni persi […] L'articolo Juventus-Inter, Allegri: ...

Juventus-Inter - Spalletti : “Non siamo stati costanti nei 90'” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato della sconfitta della squadra nerazzurra contro la Juventus: “Ci sono situazioni in cui non si riescono a leggere e invece la Juventus sulle interpretazioni non sbaglia mai nulla. Certo che se passavamo in vantaggio potevamo fare la […] L'articolo Juventus-Inter, Spalletti: “Non siamo ...

Serie A - la Juventus batte 1-0 l'Inter : decide il goal di Mandzukic : La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo tra Juventus e Inter svoltosi questo venerdì 7 dicembre, nel quale i bianconeri si sono imposti per 1-0 al termine di una partita equilibrata tra due compagini che hanno giocato alla pari. Chi auspicava una partita spumeggiante caratterizzata da tante reti, si è dovuto accontentare invece di un incontro nettamente diverso, in cui entrambe le difese hanno fatto un buon ...

Juventus Inter - emozionante minuto di silenzio per Radice : VIDEO : Una scenografia perfetta per contrastare qualsiasi episodio negativo e presentarsi con eleganza agli occhi del mondo, a pochi istanti dal fischio d'inizio di uno dei match più attesi del campionato: ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Il derby d'Italia va alla Juventus che batte l'Inter 1-0 : I bianconeri battono i nerazzurri e allungano in classifica. Domani sarà il turno del Napoili che affronterà il Frosinone - La Juventus batte l'Iinter con una rete di Mario Mandzukic al 66esimo del ...

La Juventus affonda il campionato : Inter ko 1-0 con Mandzukic : L' Inter di Luciano Spalletti ci ha fermato dal primo all'ultimo minuto a fermare l'egemonia in campionato della Juventus. Nonostante questo, però, i nerazzurri sono stati sconfitti per 1-0 dai ...

Pagelle Juventus-Inter 1-0 : decide Mandzukic. Highlights e tabellino del match : Juventus-Inter Pagelle – Si è conclusa il derby d’Italia che ha visto contrapporsi la Juventus di Allegri contro l’Inter di Spalletti. Nel primo tempo si è vista una gara equilibrata giocata a velocità discreta. Gagliardini da ottima posizione colpisce un palo clamoroso, con i bianconeri pericolosi da calcio d’angolo. Il secondo tempo comincia in maniera […] L'articolo Pagelle Juventus-Inter 1-0: decide Mandzukic. ...

La Juventus si impone 1-0 con l'Inter - le pagelle : Brozovic il migliore dei nerazzurri : Si è appena concluso l'anticipo della quindicesima giornata di campionato all'Allianz Stadium tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-0 grazie al gol di Mario Mandzukic al 66'. Con questo successo la squadra di Massimiliano Allegri vola a quarantatré punti, portandosi momentaneamente a più undici sul Napoli, che domani giocherà contro il Frosinone. I nerazzurri, invece, restano a quota ventinove al terzo posto in classifica La prossima ...