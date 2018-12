Juventus-Inter | anticipo 15a giornata Serie A | si gioca venerdì! Programma | orario e tv

oasport

(Di sabato 8 dicembre 2018) Venerdì 7 dicembre la quindicesimadellaA 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto.si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette inseguitrici dei nerazzurri, in particolare Milan e Lazio, di rientrare nella lotta per la terza posizione. Lainvece sembra non volersi fermare nella sua striscia record di punti: dopo tredici vittorie in quattordici partite, i bianconeri guidano saldamente la classifica e vogliono aumentare ulteriormente il margine sulle avversarie.Massimiliano Allegri sarebbe intenzionato a riproporre il 4-3-3. Non ci sarà Alex Sandro, sostituito da De ...