Juventus Inter 1-0 | Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 VIDEO HIGHLIGHTS

Juventus-Inter - spintoni alla hostess e seggiolini dello Stadium distrutti : denunciati 4 tifosi : Il clima di tensione registrato ieri allo Stadium di Torino durante la sfida tra Juventus ed Inter ha portato alla denuncia di 4 tifosi L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Juventus ed Inter all’Allianz Stadium ha smosso gli animi di alcuni tifosi. Nell’impianto sportivo torinese quattro uomini sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Torino per atti di vandalismo. I due supporter nerazzurri e ...

Juventus-Inter - l'analisi di Capello : 'Icardi ha giocato meglio di Cristiano Ronaldo' : Ma come hanno giocato i due talenti di Juventus e Inter? Ad analizzare la la loro prestazione ci ha pensato Fabio Capello dagli studi di Sky Sport : "In questa gara Cristiano Ronaldo non è mai stato ...

Pagelle Juventus-Inter - i promossi e i bocciati : La Juventus cannibale supera anche l'ostacolo Inter e trasforma la serie A in una succursale della Ligue 1. Ecco tutti i promossi e i bocciati del big match di ieri sera allo Stadium . I MIGLIORI ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Gol di Mandzukic in Juventus Inter - è la quarta rete del croato nelle ultime 5 partite : VIDEO : Sull'orologio corre il minuto 66. Cancelo confeziona il cross dalla sinistra e Mandzukic spinge la palla in rete con un colpo di testa che anticipa tutti sul tempo. 1-0 finale e Juve che mette in ...

Juventus-Inter - parla Gagliardini : ... @FRVideos_SerieA, December 7, 2018 L'ex centrocampista dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Inter , commentando la prestazione della sua squadra e la ...

Juventus-Inter - tensione altissima : tafferugli al termine della partita : Juventus-Inter – Nella serata di ieri ha preso il via la 15^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus ed Inter che hanno dato vita ad una partita di grande intensità, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete nella ripresa di Mario Mandzukic ma nel complesso buona prestazione da parte della squadra di Spalletti che nel primo tempo ha sfiorato il gol in diverse occasioni. Nel frattempo ...

VIDEO Juventus-Inter 1-0 : highlights - gol e sintesi della partita. A segno Mandzukic - palo Gagliardini : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 1-0 nell’attesissimo derby d’Italia valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti grazie alla rete di Mandzukic al 66′ (un meraviglioso colpo di testa su cross di Cancelo dalla sinistra) e hanno così conquistato la quattordicesima vittoria in quindici partite giocate in campionato: la squadra di Massimiliano Allegri ...

Bianconeri sotto la lente : Juventus Inter : Come Tardelli Nel post partita su Sky Sport, il grande mister Fabio Capello ha elogiato le caratteristiche di Bentancur: 'Corsa, qualità, inserimenti, tecnica, capacità di stare in campo'. L'ex ...

Juventus Inter - tensione tra tifosi allo Stadium : denunciato un nerazzurro : Tensioni nel dopo-partita di Juve-Inter. Un gruppo di tifosi nerazzurri ha tentato di scavalcare la recinzione che divide il settore est, riservato agli ospiti, dalle altre zone, cercando di venire a ...