Juve | Mandzukic a vita | la proposta

VIDEO Juventus-Inter 1-0 : highlights - gol e sintesi della partita. A segno Mandzukic - palo Gagliardini : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 1-0 nell’attesissimo derby d’Italia valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti grazie alla rete di Mandzukic al 66′ (un meraviglioso colpo di testa su cross di Cancelo dalla sinistra) e hanno così conquistato la quattordicesima vittoria in quindici partite giocate in campionato: la squadra di Massimiliano Allegri ...

Juventus - Allegri : "Meglio nei secondi 45'. Mandzukic sempre decisivo' : Contento a metà, Max Allegri commenta con soddisfazione la vittoria nel derby d'Italia ma sottolinea anche alcune lacune dei suoi: 'Nel primo tempo siamo stati un po' bloccati, e l'Inter ci ha messo ...

Juventus - Allegri soddisfatto : “Tre punti in meno per lo scudetto - Cancelo e Mandzukic…” : Al termine del big match della quindicesima giornata tra Juve e Inter, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Buona partita, nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà. Avendo 3 giocatori a metà campo non riuscivamo a prenderli. Gli errori nostri nel primo tempo hanno determinato le loro palle gol. Poi mettendo Mandzukic a sinistra abbiamo fatto una partita diversa sia come ...

Pagelle Juventus-Inter 1-0 : decide Mandzukic. Highlights e tabellino del match : Juventus-Inter Pagelle – Si è conclusa il derby d’Italia che ha visto contrapporsi la Juventus di Allegri contro l’Inter di Spalletti. Nel primo tempo si è vista una gara equilibrata giocata a velocità discreta. Gagliardini da ottima posizione colpisce un palo clamoroso, con i bianconeri pericolosi da calcio d’angolo. Il secondo tempo comincia in maniera […] L'articolo Pagelle Juventus-Inter 1-0: decide Mandzukic. ...

