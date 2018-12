Juve-Inter | i punti chiave | Cancelo | Mandzukic e il coraggio che manca

Juve-Inter 1-0 - highlights e classifica della Serie A : L'ingorda Juventus , 14 vittorie su 15, spegne le velleità dell'Inter, battuta dall'ottavo gol stagionale di Mandzukic e sprofondata a distanza siderale, -14, dai bianconeri che allungano a +11 il ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Inter DALLE ORE 20.30 Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un ...

VIDEO Juventus-Inter 1-0 : highlights - gol e sintesi della partita. A segno Mandzukic - palo Gagliardini : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 1-0 nell’attesissimo derby d’Italia valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti grazie alla rete di Mandzukic al 66′ (un meraviglioso colpo di testa su cross di Cancelo dalla sinistra) e hanno così conquistato la quattordicesima vittoria in quindici partite giocate in campionato: la squadra di Massimiliano Allegri ...

Bianconeri sotto la lente : Juventus Inter : Come Tardelli Nel post partita su Sky Sport, il grande mister Fabio Capello ha elogiato le caratteristiche di Bentancur: 'Corsa, qualità, inserimenti, tecnica, capacità di stare in campo'. L'ex ...

Juve-Inter - 4 tifosi denunciati : ANSA, - TORINO, 8 DIC - Quattro tifosi sono stati denunciati per atti di vandalismo a seguito delle tensioni nel dopo-partita di Juventus-Inter, ieri sera all'Allianz Stadium. Si tratterebbe di due ...

Neanche l'Inter riesce a fermare la corsa della Juve - i bianconeri vincono 1-0 : decide Mandzukic : Un colpo di testa del croato fa volare i bianconeri, Gagliardini colpisce un palo nel primo tempo: Allegri a +11 sul Napoli, nerazzurri a -14

Juventus-Inter - anticipo 15a giornata Serie A : si gioca venerdì! Programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Venerdì 7 dicembre la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto. Juventus e Inter si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’Inter di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette ...

Juventus-Inter - lievi tafferugli nel settore ospite a fine partita : spintonata una hostess : La Juventus vince il "derby d'Italia" contro l'Inter di Luciano Spalletti e grazie alla rete di Mandzukic si porta a 14 punti di vantaggio dai nerazzurri, che ora rischiano di veder avvicinarsi pericolosamente le principali inseguitrici per la lotta alla zona Champions League. Una partita corretta, "rovinata" da un finale agitato nel settore occupato dai tifosi dell'Inter. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, gli ospiti avrebbero ...