Juve | Allegri | complimenti sono d' obbligo

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Juventus - Allegri : "Meglio nei secondi 45'. Mandzukic sempre decisivo' : Contento a metà, Max Allegri commenta con soddisfazione la vittoria nel derby d'Italia ma sottolinea anche alcune lacune dei suoi: 'Nel primo tempo siamo stati un po' bloccati, e l'Inter ci ha messo ...

Juventus-Inter - Allegri : “Alla fine le qualità sono uscite fuori” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria della squadra bianconera sull’Inter: “Stasera i ragazzi hanno vinto una bella partita, loro all’inizio ci hanno messo in difficoltà sugli esterni. È anche vero che le azioni pericolose sono arrivate tutte su palloni persi […] L'articolo Juventus-Inter, Allegri: ...

Juve - Allegri : "Vincere contro l'Inter era importante" : Felice, sì, ovvio. Anche in un campionato che di fatto giochi da solo o quasi, sono punti che pesano . Tantissimo. Come pesa storicamente una vittoria sull'Inter . Quello che però impressiona di Max ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Juventus - Allegri soddisfatto : “Tre punti in meno per lo scudetto - Cancelo e Mandzukic…” : Al termine del big match della quindicesima giornata tra Juve e Inter, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Buona partita, nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà. Avendo 3 giocatori a metà campo non riuscivamo a prenderli. Gli errori nostri nel primo tempo hanno determinato le loro palle gol. Poi mettendo Mandzukic a sinistra abbiamo fatto una partita diversa sia come ...

Juventus-Inter - le formazioni ufficiali : Allegri conferma le scelte della vigilia - novità per Spalletti : Juventus-Inter, le formazioni ufficiali – La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare ...

Juventus-Inter LIVE : Allegri ha già deciso l’undici - qualche dubbio per Spalletti : La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare dall’inizio e Dybala dietro il ...

Juventus-Inter - formazioni : Allegri cambia modulo - novità in attacco : JUVENTUS INTER formazioni- L’Allianz Stadium si prepara ad attendere la super sfida di questa sera tra Juventus e Inter. Appena conclusa la rifinitura della Juventus, la quale si è svolta all’Allianz Stadium. Allegri sarebbe pronto a cambiare tema tattico puntando forte sul 4-3-1-2. Dybala agirà alle spalle delle due punte le quali saranno Cristiano Ronaldo […] L'articolo Juventus-Inter, formazioni: Allegri cambia modulo, ...

Juventus-Inter - i 20 convocati da mister Allegri : Juventus-Inter è la gara di cartello della giornata di campionato, c’è qualche assenza tra le fila bianconere: out Kean L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il derby d’Italia contro l’Inter, in programma domani all’Allianz Stadium. Del gruppo non fa parte Kean: per lui affaticamento all’adduttore sinistro. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, ...

Juventus - probabile undici di Allegri : Bentancur convocato contro l'Inter - forse titolare : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita di domani sera contro l'Inter. Massimiliano Allegri per la gara contro i nerazzurri ha ritrovato Emre Can. Il numero 23 della Juventus si è ripreso dopo l'Intervento per rimuovere un nodulo tiroideo e contro l'Inter potrà essere nuovamente a disposizione. Inoltre, i bianconeri hanno recuperato in extremis anche Rodrigo Bentancur che qualche giorno fa aveva accusato un problema alla ...

Spalletti : 'Juve fortissima - Allegri è il numero uno. E Nainggolan...' : Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la conferenza stampa: 'Noi dobbiamo esibire la nostra mentalità, il nostro modo di allenarci e parlare. Quello ciò che ci dà un beneficio di essere professionisti e squadra importante del ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus Inter - i precedenti tra Allegri e Spalletti : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Juve-Inter sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte l'altra nella splendida cornice dell'Allianz Stadium con un margine di distacco ridotto come ...