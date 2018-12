Jim Morrison in 10 scatti

wired

: «Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare.» Ci lasciava oggi Jim Morrison, lo ricordiamo… - SkyArte : «Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare.» Ci lasciava oggi Jim Morrison, lo ricordiamo… - rockolpoprock : Jim Morrison avrebbe compiuto oggi 75 anni - chiarasinc : RT @Miky_born2read: Jim Morrison #OnThisDay (Melbourne, 8 dicembre 1943 – Parigi, 3 luglio 1971) In ricordo di una leggenda. -

(Di sabato 8 dicembre 2018) JimJimJimJimJimJimJimJimJimJimTra le stelle del rock prematuramente scomparse, Jim, il Re Lucertola, occupa nel cuore di molti fan un vuoto mai realmente colmato da quel giorno del Luglio 1971 – il 3, per la precisione – nel quale in circostanze mai del tutto chiarite il suo corpo venne trovato senza vita dalla fidanzata Pamela Courson nella vasca da bagno dell’appartamento al n. 17 di rue de Beautreillis a Parigi, dove la coppia viveva da aprile dello stesso anno.La tomba in cui fu sepolto frettolosamente alla presenza di pochissimi amici, tra cui la regista Agnès Varda, nel cimitero di Père-Lachaise, ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, è meta di pellegrinaggio di generazioni nostalgiche di una figura che è riuscita a esercitare, con la musica dei ...