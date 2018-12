Jane ed Elia | solo prese in giro? “Cose inequivocabili” | lo scoop di Francesco Mogol

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro fa una rivelazione ‘piccante’ su Jane : Elia Fongaro e Jane del GF Vip hanno passato la notte insieme? La rivelazione choc Poco fa Elia Fongaro ha scritto un post su instagram, che ha lasciato tutti di stucco. Difatti il giovane ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha rivelato: “Buongiorno anche oggi. Come ieri e ieri l’altro svegliarsi è stato abbastanza difficoltoso…Per fortuna non ero ...

Elia e Jane - notte intima? Il dettaglio non sfugge - il post di Fongaro : Elia e Jane Alexander, notte intima? Il dettaglio non sfugge ai fan che gongolano, le parole di Fongaro Elian Fongaro e Jane Alexander continuano a regalare emozioni. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3, amati e sospinti dai loro fan, sembrano davvero fare sul serio ora che la strada è stata spianata. L’attrice […] L'articolo Elia e Jane, notte intima? Il dettaglio non sfugge, il post di Fongaro proviene da Gossip e Tv.

Jane Alexander sbotta : dopo Elia la verità su Gianmarco e il padre di suo figlio : Jane Alexander perde la pazienza: all’ennesima critica sui social l’ex gieffina risponde a tono e racconta la sua verità Il Grande Fratello Vip ha senza ombra di dubbio rivoluzionato la vita di Jane Alexander. L’attrice, entrata nella Casa fidanzata, all’interno del reality ha conosciuto Elia Fongaro e con lui, sotto l’occhio vigile delle telecamere, ha […] L'articolo Jane Alexander sbotta: dopo Elia la verità ...

Jane Alexander offesa per la storia con Elia Fongaro : il lungo sfogo : Jane Alexander sbotta dopo le critiche per la storia con Elia Fongaro Da quando Jane Alexander è uscita dalla Casa del GF Vip continua a subire le numerose e ripetute frecciatine sui social. Quest’ultime non si fermano soltanto sul web ma fanno compagnia a quelle che ospiti e la conduttrice Federica Panicucci le hanno riservato a Mattino 5 giovedì 6 dicembre. Jane Alexander è stata offesa e l’attrice ha risposto a tono ad un utente ...

Jane Alexander sbotta : dopo Elia la verità su Gianmarco e il padre di suo figlio : Jane Alexander perde la pazienza: all’ennesima critica sui social l’ex gieffina risponde a tono e racconta la sua verità Il Grande Fratello Vip ha senza ombra di dubbio rivoluzionato la vita di Jane Alexander. L’attrice, entrata nella Casa fidanzata, all’interno del reality ha conosciuto Elia Fongaro e con lui, sotto l’occhio vigile delle telecamere, ha […] L'articolo Jane Alexander sbotta: dopo Elia la verità ...

Jane Alexander sbotta : dopo Elia la verità su Gianmarco - il figlio e l’ex marito : Jane Alexander perde la pazienza: all’ennesima critica sui social l’ex gieffina risponde a tono e racconta la sua verità Il Grande Fratello Vip ha senza ombra di dubbio rivoluzionato la vita di Jane Alexander. L’attrice, entrata nella Casa fidanzata, all’interno del reality ha conosciuto Elia Fongaro e con lui, sotto l’occhio vigile delle telecamere, ha […] L'articolo Jane Alexander sbotta: dopo Elia la verità ...

Grande Fratello VIP 2018 - Jane Alexander : "Io ed Elia non siamo fidanzati - il mio ex non ha perso occasione per andare in TV" : Che Jane Alexander ed Elia Fongaro abbiano spostato l'attenzione sul loro rapporto dopo l'uscita di entrambi (prima lui, poi lei) dalla casa del Grande Fratello VIP è ormai roba nota, anche se l'attrice non ci dava il peso giusto: "Non pensavo ci fosse tanto interesse per quello che dicevo e facevo. Non mi sentivo protagonista" dice a Mattino Cinque.I rapporti post reality come sono? Elia ha già detto la sua a proposito e lo ha fatto ...

“Hai dormito con Elia dopo il GF Vip?”. La confessione di Jane Alexander : Da quando Jane Alexander è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip i fan aspettano ogni sua intervista per capire se e come procede la sua relazione con Elia Fongaro. L’attrice e il modello hanno fatto molto parlare quando erano entrambi concorrenti del reality anche perché quel rapporto instaurato in Casa ha naufragare quello di lei con il compagno Gianmarco Amicarelli. Ma ora che sono entrambi fuori, come stanno le cose? Federica Panicucci, ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la rivelazione-choc a Mattino 5 : 'Dormire insieme? Io ed Elia...' : 'Avete dormito insieme una volta usciti?'. Con questa secca domanda la conduttrice di Mattino 5 , Federica Panicucci , ha voluto conoscere i dettagli intimi della relazione nata nella casa del Grande ...

"Né sesso - né amore" - la sparata di Jane su Elia dopo il GF Vip : Jane Alexander, protagonista del Grande Fratello Vip 3, a 'Mattino Cinque' rivela in che rapporti è con Elia Fongaro, l'altro inquilino della Casa eliminato , a sorpresa, dal reality: "Non pensavo ci ...

'Né sesso - né amore' - la sparata di Jane su Elia dopo il GF Vip : Jane Alexander, protagonista del Grande Fratello Vip 3, a 'Mattino Cinque' rivela in che rapporti è con Elia Fongaro, l'altro inquilino della Casa eliminato , a sorpresa, dal reality: "Non pensavo ci ...

Jane Alexander - dopo Gianmarco resta senza casa : la confessione su Elia : Jane Alexander, le ultime rivelazioni a Mattino 5: con la fine della storia con Gianmarco resta senza casa, la confessione inaspettata su Elia Jane Alexander, per la prima volta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, si fa intervistare da Federica Panicucci a Mattino 5. Il suo arrivo è abbastanza atteso nello studio, visto che per […] L'articolo Jane Alexander, dopo Gianmarco resta senza casa: la confessione su Elia proviene da ...

Jane Alexander parla di Elia Fongaro : “Non siamo fidanzati” : Mattino 5: Jane Alexander racconta cosa è successo con Elia Fongaro Jane Alexander ha parlato di Elia Fongaro. Riservata e cauta riguardo alla sua vita privata, l’attrice è stata ospite oggi a Mattino 5. La Alexander ha chiarito il suo rapporto attuale con Elia Fongaro: “Partiamo dal presupposto che io e Elia non siamo fidanzati […] Ci frequentiamo, ci vediamo spesso”. Jane Alexander ha ribadito di aver confermato ...

Martina Hamdy : ‘Elia e Jane? Avevo qualche dubbio invece lo vedo coinvolto’ : La storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro continua a far parlare non solo i diretti interessati che invitati nei salotti televisivi aggiornano il pubblico sull’andamento della loro relazione, ma anche coloro che indirettamente hanno vissuto questo flirt da vicino, come Martina Hamdy. Ospite di Ultime dalla casa condotto da Emanuela Gentilin la meteorina ha parlato dapprima del suo rapporto speciale con Jane, da lei definita “una ...