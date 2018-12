Ivan Risti | «Ecco come si diventa uomini d’acciaio»

Malesia - arrestati quattro finlandesi che distribuIvano volantini sul cristianesimo : quattro finlandesi sono stati arrestati in Malaysia, nell'isola di Langkawi, con l'accusa di aver distribuito opuscoli sul cristianesimo . Lo scrive l'agenzia di stampa Asianews che ricorda: gli ...

Rifiuti - Di Maio a CaIvano : “Camorristi dovranno morire di fame - bloccheremo i loro business” : “Sembra incredibile, ma ci rimproverano di non stare facendo in 5 mesi quello che gli altri non hanno fatto in 20 anni. Ma nessun problema, accettiamo di buon grado la sfida di fare in pochi mesi quello che gli altri o non ti hanno fatto o hanno contribuito a peggiorare. Se il protocollo che abbiamo firmato oggi lo avessero firmato 10 anni fa, oggi staremmo tutti molto meglio”. A dirlo dal palco di Caivano il vicepremier Luigi Di ...

SCUOLA/ Concorso dirigenti scolastici - arrIvano i nuovi "equilibristi" : La prova scritta del Concorso ds ha cercato di selezionare personale dal profilo più educativo che amministrativo. Ma lo scritto non rispecchiava la realtà della professione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpiantiSCUOLA/ Se insegnare (ri)diventa un piacere

GF Vip Cristiano Malgioglio contro Ivan Cattaneo : L’ingresso di ieri sera dell’ ex giegffino Cristiano Malgioglio nella casa era il momento più atteso da tutti i fan del “Grande Fratello Vip 2018”. Durante la diretta Malgioglio ha sparato su tutti e in particolare su Ivan Cattaneo. L’arrivo di Malgioglio ha rispettato tutte le aspettative, entra in casa con i concorrenti freezzati. Malgioglio parla con i concorrenti e dà consigli a tutti. A Jane Alexander dice: «Sei molto ...

Il Miracolo e Gomorra protagoniste al FeST 2018 : Ivana Lotito - Elena Lietti e Cristina Donadio incontrano i fan a Milano : Il Miracolo e Gomorra sono le due serie Sky Atlantic per eccellenza. La prima, almeno fino ad adesso ha avuto una sola stagione, mentre la seconda è giunta alla sua quarta presto in onda (molto probabilmente nel 2019) con i nuovi episodi. Ma cosa hanno in comune i due show? A parte la rete che li ha mandati e li manda in onda, la partecipazione al FeST, il FeSTival delle Serie tv che si terrà a Milano da domani, 11 ottobre, e fino a ...