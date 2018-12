Italia-Terra Santa | un ponte musicale di solidarietà con giovani talenti

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : Inghilterra-Italia 5-0. Azzurri sconfitti nettamente nella prima giornata di gare : L’Italia del Badminton perde a Milton Keynes nella difficile sfida all’Inghilterra, che si impone per 5-0 nella prima giornata del girone che regala la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste, che vedranno la fase finale a Copenhagen, in Danimarca dal 13 al 17 febbraio 2019. Non c’è stata partita oggi contro i padroni di casa, che si sono imposti nettamente in tutti i cinque incontri, senza lasciare neanche un set ...

Sospese le attività dell'Acquarius. Msf e Sos Méditerranée accusano l'Italia - : "Negli ultimi due mesi, con persone disperate che continuano a fuggire in mare lungo la rotta migratoria più letale al mondo, la nave Aquarius è rimasta bloccata in porto, impossibilitata a portare ...

Milan - Paquetà è in arrivo in Italia : il centrocampista brasiliano sosterrà nel week-end le visite mediche : Il nuovo acquisto del Milan arriverà in Italia tra sabato e domenica, sosterrà le visite mediche e successivamente ripartirà per il Brasile per le feste di Natale Il primo assaggio di Milan per Paquetà avverrà nel prossimo week-end, quando il centrocampista rossonero sbarcherà in Italia per sostenere le visite mediche con il club rossonero. Una toccata e fuga quella del brasiliano, che avrà giusto il tempo di svolgere i test fisici e ...

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : l’Italia cerca l’impresa in Inghilterra : L’Italia del Badminton si gioca tutto a Milton Keynes: difficile trasferta in Inghilterra per gli azzurri, che in un girone molto difficile, con i padroni di casa, il Belgio e l’Ungheria, cerca la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste, che vedranno la fase finale a Copenhagen, in Danimarca dal 13 al 17 febbraio 2019. Il tecnico Robert Wetherell per centrare l’impresa ha chiamato sei azzurri, ovvero Katharina Fink, ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : organizzazione assegnata all’Italia. La manifestazione si terrà a Lonato del Garda : Si terranno in Italia i prossimi Mondiali di Tiro a volo: lo ha deciso l’Assemblea Generale della ISSF, che ha preferito la candidatura di Lonato del Garda, che ha ricevuto 140 voti, contro i 109 ottenuti da Larnaca (Cipro) e i 14 dati a Granada (Spagna). Dei 268 delegati solo in 5 hanno scelto l’astensione. Nello stesso impianto si terranno, nel prossimo mese di settembre, gli Europei, che assegneranno otto carte olimpiche ...

Ranking Uefa - l’Italia 3ª ma l’Inghilterra allunga e la Germania recupera : La serata di Europa League lascia l’Italia dietro l’Inghilterra nel Ranking Uefa, con le inglesi che allungano ulteriormente sulle nostre squadre. L'articolo Ranking Uefa, l’Italia 3ª ma l’Inghilterra allunga e la Germania recupera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TrenItalia e Interrail presentano le promozioni "Inverno" e le novità del 2019 : Sono sempre più gli adulti ed i "senior" che utilizzano il servizio Interrail , il pass che consente di viaggiare senza limiti in 30 paesi diversi. Un tempo era prerogativa dei giovanissimi, perlopiù ...

Il terrapiattismo Italiano in 10 punti : (Screenshot: Le Iene) La notizia è che fregiarsi dell’essere un terrapiattista significa molto più che essere convinti della forma bidimensionale della Terra. In Italia, oggi, aderire al movimento Flat Earth vuol dire abbracciare una serie di teorie alternative su argomenti che spaziano dal Duomo di Milano all’Australia, da Babbo Natale all’evoluzione, fino ad arrivare a screditare Einstein e una miriade di altri ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Coppa del Mondo a Lake Louise : terra di conquista per Isolde Kostner. Podi anche per le sorelle Fanchini e Sofia Goggia : Lake Louise è da sempre la casa di Lindsey Vonn, con l’americana che ha ottenuto diciotto delle sue ottantadue vittorie in Coppa del Mondo proprio sul tracciato canadese. Una pista, comunque, che negli anni ha dato grandi soddisfazioni all’Italia e soprattutto ad una delle migliori velociste della storia dello sci azzurro, Isolde Kostner. L’altoatesina è salita per nove volte sul Podio a Lake Louise, trionfando in ben quattro ...

Non solo la Terra dei fuochi - tutta l’Italia è avvelenata : (Foto: Getty Images) Nelle ultime settimane, l’attenzione è tornata a concentrarsi sulla decennale emergenza della Terra dei fuochi: l’area che si estende tra la provincia di Napoli e quella di Caserta costantemente alle prese con i roghi delle discariche abusive (e in cui sono stati sotTerrati milioni di tonnellate di rifiuti tossici). Una situazione estrema, sulla quale si cerca di intervenire anche utilizzando droni e telecamere per la ...

InSight - atterraggio perfetto su Marte : anche l’Italiano LaRRI arriva sul Pianeta Rosso : Ieri, 26 novembre alle ore 20:54, il lander della NASA InSight è atterrato sul suolo marziano portando sul Pianeta Rosso anche un po’ di Italia. A bordo, infatti, c’è LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight) un microriflettore laser sviluppato dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è una missione ...

Italia - Sacchetti : 'Brescia ci sosterrà contro Lituania'