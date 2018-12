Italia | Natale con spread | -7% spese regali

Natale : quest’anno meno cibo e vino sulle tavole degli Italiani : Quest’anno a Natale gli italiani compreranno un po’ meno cibo e vino: lo ha rilevato Confesercenti in base a un sondaggio condotto con SWG sulle opinioni e sulle intenzioni d’acquisto dei consumatori italiani per le prossime festività. I prodotti gastronomici e il vino se lo scorso anno sono stati comprati dall’81% degli intervistati, quest’anno lo saranno dal 73%, pur rimanendo l’acquisto più gettonato. ...

Natale : shopping nei mercatini per il 51% degli Italiani : Piu’ della metà degli italiani (51%) frequenta i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane con il ponte dell’Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per le festività di fine anno 2018 dalla quale si evidenzia che per il week end dell’Immacolata si moltiplicano le iniziative, dalla fiera degli ...

Cina - Olanda e Germania : dove compra l’Italia palline e addobbi di Natale : Foto: Pixabay Esportazioni per 19 milioni di dollari, importazioni per 154 milioni. È tutta qui la magica atmosfera del Natale. O meglio, il mercato delle decorazioni natalizie può essere riassunto in queste due cifre. Numeri che riguardano l’Italia e fanno riferimento al 2017. Arrivano da Un Comtrade, database dedicato al commercio internazionale curato dalle Nazioni unite. Volendolo raccontare con lo spirito del Grinch, insomma, il ...

Natale : Tci - 64% in partenza - Italia più gettonata ma in calo rispetto a estero : Roma, 5 dic. (LabItalia) - Il 64% degli Italiani aderenti alla community Touring Club Italiano part[...]

Ad Abbadia San Salvatore le Fiaccole accendono il Natale : si rinnova una delle più antiche feste del fuoco Italiane : Ad Abbadia San Salvatore (Monte Amiata – Siena) il Natale profuma ancora di tradizione, di magia, di riti ancestrali grazie alle Fiaccole, una delle più antiche feste del fuoco italiane che nasce da una singolare tradizione millenaria intimamente sentita e molto partecipata che la città del Monte Amiata rinnova ogni 24 dicembre. Un appuntamento che viene a lungo preparato, già dall’autunno, quando i “fiaccolai” iniziano a cercare la ...

Promozione Samsung Pay in Italia : coupon sconto sui wereable per Natale : Una Promozione che potrebbe tornarvi comoda nella corsa ai regali di Natale quella proposta da Samsung Pay, che mette sul piatto un coupon del 20% di sconto per quanti decideranno di acquistare, sul sito ufficiale della divisione Italiana, un dispositivo indossabile. La categoria wereable sappiamo essere piuttosto vasta, ed includere i seguenti prodotti: Galaxy Watch, Gear Fit, Gear S3 e Sport, IconX ed alcuni visori Gear VR dedicati alla realtà ...

Natale - l'85% degli Italiani compra con il cellulare : In Europa gli smartphone sono ormai diventati a tutti gli effetti dispositivi per effettuare acquisti, una pratica ormai da ritenersi "normale" come per lo shopping fisico. L'80% dei cittadini europei ...

Crisi Gli Italiani pronti a spendere 327milioni di euro per i regali di Natale. : Non ultimo in termini di importanza anche il mondo della beneficenza. Settore che per eccellenza ricorda come il regalare racchiuda un significato intrinseco che va oltre l'oggetto fisico: il 73,3% ...

Negozi (ancora) aperti la domenica e gli Italiani sono tra i più spendaccioni d’Europa per il Natale : Negozi (ancora) aperti la domenica e gli italiani sono tra i più spendaccioni d’Europa per il Natale

Natale 2018 : al via lo shopping natalizio per un Italiano su tre : Coldiretti annuncia che un italiano su tre effettua lo shopping natalizio nelle prime due settimane di dicembre. I primi dati del Natale 2018.

TrenItalia - il magazine La Freccia si ispira al Natale : Il mensile regala come sempre tanti spunti di viaggio, interviste, approfondimenti, curiosità e un ricco cartellone di mostre, film e spettacoli da non perdere, nonché una lente sull'universo ...

Natale in vista : tra regali e cibo - un conto da 541 euro per le famiglie Italiane : Non sono ancora archiviate le scorpacciate di shopping del Black Friday, che ormai occupa più di una settimana considerando l'anticipo dei saldi e la coda lunga del Cyber Monday, che già si fanno i ...