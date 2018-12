tp24

: Istituto Almanza di Pantelleria, Armao: “Nessun rischio di perdere le risorse” - BeliceIt : Istituto Almanza di Pantelleria, Armao: “Nessun rischio di perdere le risorse” - Tp24it : Istituto Almanza di Pantelleria, Armao: “Nessun rischio di perdere le risorse” - agorapnl : Istituto V. Almanza di Pantelleria, Armao: “Nessun rischio di perdere le risorse” -

(Di sabato 8 dicembre 2018) 'Non c'è ildiil finanziamento del ministero dell'Istruzione destinato all'superiore 'Vincenzodi''. Lo assicura l'assessore regionale all'Economia, Gaetano, che aggiunge: 'Sto personalmente seguendo la vicenda di questa scuola che ancora oggi si trova in una sede provvisoria non sicura, priva, tra le altre cose, di una palestra e ...