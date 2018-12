Inter | tifosi infuriati con Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus

Juventus-Inter - spintoni alla hostess e seggiolini dello Stadium distrutti : denunciati 4 tifosi : Il clima di tensione registrato ieri allo Stadium di Torino durante la sfida tra Juventus ed Inter ha portato alla denuncia di 4 tifosi L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Juventus ed Inter all’Allianz Stadium ha smosso gli animi di alcuni tifosi. Nell’impianto sportivo torinese quattro uomini sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Torino per atti di vandalismo. I due supporter nerazzurri e ...

Inter - Perisic annuncia : “voglio Premier e Liga - i tifosi nerazzurri capiranno” : Ivan Perisic ha annunciato di voler giocare in Premier e Liga prima della fine della sua carriera, l’addio all’Inter potrebbe essere imminente Ivan Perisic ha rivelato in tutta sincerità la voglia di lasciare l’Inter. Non è chiaro ancora quando abbia intenzione di dire addio, ma ci sono altri campionati che attirano l’attenzione dell’esterno croato. Intervistato da FourFourTwo, Perisic ha infatti ...

Inter - Skriniar rassicura i tifosi : 'Questa è una grande squadra - voglio rimanere qui' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento commerciale organizzato dalla società nerazzurra, che ha lanciato un disco musicale, il difensore slovacco ha ribadito con forza la sua ...

Inter - Skriniar : 'A Torino per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...

Serie A - Juventus la squadra più amata dai tifosi. Inter la meno simpatica : Difficile stimare quanta passione coinvolge gli italiani in termini calcistici, obiettivo affrontato dallo studio "European Football Benchmark" effettuato da Statista . Sono stati Intervistati circa ...

Inter - gli infortuni frenano Nainggolan. I tifosi sui social : "Dov'è lo scontrino?" : Radja Nainggolan è stato uno dei grandi colpi estivi dell'Inter ma fino a questo momento il belga, complici i tanti infortuni e una condizione fisica che tarda ad arrivare, sta faticando a prendere in ...

Tottenham-Inter - fuorionda imbarazzante di Antonio Di Gennaro : “Squadraccia!”. I tifosi Interisti insorgono sui social : È Rai1 a trasmettere in chiaro una partita delle squadre italiane in Champions League, ieri sera la rete ammiraglia del servizio pubblico ha dato spazio a Tottenham-Inter. Gara che ha visto i londinesi vincitori per una rete a zero e i nerazzurri non più artefici del proprio destino per la qualificazione agli ottavi. A innervosire i tifosi dell’Inter non solo la prestazione in campo della squadra ma anche un commento fuorionda di Antonio ...

Dove può arrivare l'Inter? 'Dodici' - il fattore decisivo che fa sperare tifosi e mister Spalletti : È ancora presto per dire se l'Inter si sia ripresa dopo la scoppola presa a Bergamo. Con il Frosinone i nerazzurri non hanno trovato la goleada ma quantomeno hanno tenuto la porta inviolata, lasciando ...

Inter - ecco le nuove carte Credite Agricole per i tifosi nerazzurri : Sono state presentate oggi presso la Galleria Crédit Agricole di Milano le nuove carte Mastercard di Crédit Agricole dedicate a tutti i tifosi dell’Inter. All’evento hanno preso parte il Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini, il Vice President di FC Internazionale Milano Javier Zanetti, il Country Manager Italy di Mastercard […] L'articolo Inter, ecco le nuove carte Credite Agricole per i ...