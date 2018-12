Inter | a -14 si fa più dura E il Psv è dietro l' angolo

Intermania : Perisic andava sacrificato per Cancelo - il PSV conta più della Juve : E' vero che bisognava fare i conti con il fair-play finanziario Uefa ma, quando hai in mano il numero 1 al mondo nel suo ruolo, devi cercare di fare tutto il possibile e pure l'impossibile per non ...

Mandzukic manda al tappeto una buona Inter e porta la Juve sempre più su : La Juve non fallisce l'appuntamento con la vittoria casalinga e, anche se di misura, vince il derby d'Italia con l'Inter, aumentando così in classifica il bottino di vantaggio sui nerazzurri, ...

La Juve non si ferma più : vittoria n.14 Mandzukic manda ko anche l'Inter : Un gol di Mandzukic manda ko anche l'Inter. vittoria numero 14 perla Juventus su 15 gare, eguagliato il recor europeo. Bianconeri sempre più soli in testa alla classifica con 14 punti di...

Juventus-Inter - Tacchinardi a Sportnews : "Nel 1998 non era rigore. CR7 più forte del Fenomeno" : JUVENTUS INTER Tacchinardi – Centrocampista grinta e fosforo, un paio di campionati da difensore centrale nella prima gestione Lippi ma soprattutto 261 presenze e 9 reti con la maglia della Vecchia Signora. Nel suo palmares 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana e soprattutto la Champions League alzata a Roma nel 1996. Parliamo di […]

Juventus-Inter - Del Piero : "Quella coi nerazzurri è la rivalità più grande mai provata" : Uno dei più grandi protagonisti della storia di Juve-Inter, Alessandro Del Piero, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato quanto sia importante per il mondo juventino la rivalità coi nerazzurri, che lui reputa la più accesa: "È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C'era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi" Del Piero ha parlato del confronto tra lui ...

Del Piero : 'Con l'Inter la più grande rivalità. Il percorso di Dybala simile al mio. Su Icardi e la Champions...' : L'ex capitano della Juventus , Alessandro Del Piero , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match tra i bianconeri e l' Inter , in programma questa sera alle 20.30 all' Allianz Stadium di Torino. SULLA RIVALITA' - 'È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C'era ...

Steven Zhang cambia l'Inter : ha poteri di firma - non servirà più l'ok dalla Cina : Nel verbale del 26 ottobre riportato dalla Gazzetta dello Sport ha riconosciuto a Steven Zhang ' tutti i poteri, da esercitarsi con firma libera e disgiunta e senza limiti di importo, per la gestione ...

Juventus Inter - i precedenti tra Allegri e Spalletti : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Juve-Inter sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte all'altra nella splendida cornice dell'Allianz Stadium con un margine di distacco ridotto come ...

Juventus-Inter - Allegri in conferenza : "Sarà più importante mercoledì" : JUVENTUS INTER Allegri IN conferenza- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la classica conferenza stampa di vigilia. Domani sera, all'Allianz Stadium, andrà in scena il Derby d'Italia, gara che potrebbe essere fondamentale per il proseguio della stagione. In caso di vittoria della Juventus, infatti, i bianconeri darebbero la prova di forza definitiva in […]

Inter Juventus - i precedenti tra Spalletti e Allegri : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Inter-Juve sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte l'altra nella splendida cornice di San Siro con un margine di distacco ridotto come non si ...

Juve-Inter - parla il doppio ex Sousa : "Spalletti imprevedibile - bianconeri più forti. Chiesa…" : In vista del big match della quindicesima giornata, Juve-Inter, il doppio ex Paulo Sousa ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito i passi più importanti dell'intervista. Sul momento del calcio italiano: "Mi pare di vedere che si stia sforzando di migliorare, di proporre un gioco più offensivo, e questa partita può essere un segnale del cambiamento di approccio. A me piace il pragmatismo italiano del cercare anzitutto il ...

Juventus-Inter - il primo Derby d'Italia da presidente per Zhang : "noi fiduciosi - siamo sempre più forti" : Steven Zhang, da qualche mese presidente dell'Inter, si appresta a vivere il primo Derby d'Italia da n°1 dei nerazzurri: la sfida alla Juventus è lanciata Ormai è quasi tutto pronto per la supersfida di venerdì notte: all'Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter. Vista la rivalità che lega le due squadre, la partita che è definita 'il Derby d'Italia' non può essere un match come tutti gli altri, per ...