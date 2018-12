Influenza | per guarire non servono vitamina C o agrumi E nemmeno tenere una castagna in

Morta per l’Influenza a 6 anni. Una famiglia distrutta : “Era bella e piena di vita” : Sei anni, una vita appena cominciata. Una bambina “bella, felice e piena di vita”, come la descrive la sua mamma, ora col cuore a pezzi e con un dolore che si porterà dietro per sempre. La sua piccola Allison non c’è più: è Morta a causa dell’influenza. Succede tutto nel Montana, Stati Uniti, e lei, Allison Eaglespeaker è la prima vittima nel Paese della stagione influenzale. Sono stati i genitori a comunicare la notizia del decesso della loro ...

Influenza - Iss e Cns : “Vaccino gratis per i donatori di sangue in tutte le Regioni” : L’offerta della vaccinazione antInfluenzale gratuita per i donatori di sangue è stata attivata da tutte le Regioni. Lo rendono noto l’Istituto superiore di sanità e il Centro nazionale sangue (Cns), quest’ultimo autore di una survey che ha coinvolto le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (Src). Secondo i risultati, i donatori di sangue possono vaccinarsi gratuitamente come previsto dalla circolare ...

Il fattore sesso Influenza la soddisfazione per il trattamento delle persone con ipotiroidismo : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha pubblicato un articolo che, partendo da un caso clinico di una donna con disturbi successivi al parto dovuti a un inadeguato trattamento dell’ipotiroidismo, hanno passato in rivista le problematiche, relative alla gestione di questa condizione, caratteristiche del sesso femminile. Secondo McAninch e colleghi, per una serie di ragioni, lo stato attuale della diagnosi e della gestione delle malattie ...

Influenza : per il 92% la polemica su obbligo non incide sulla decisione di vaccinarsi : Il dibattito e le polemiche sull’obbligatorietà dei vaccini sembrano non Influenzare la decisione di immunizzarsi contro l’Influenza. Così la pensa il 92,5%, secondo i primi risultati di un sondaggio in corso su www.osservatorioInfluenza.it. Ebbene, per la stragrande maggioranza, mesi e mesi di discussione sull’obbligo vaccinale, non senza qualche fake news, non hanno praticamente inciso sulla propensione dell’opinione ...

Padova - un’intera classe delle elementari si fa vaccinare contro l’Influenza per proteggere compagna immunodepressa : Un’intera classe delle scuole elementari di Baone, in provincia di Padova, si è fatta vaccinare contro l’influenza per proteggere una compagna e consentirle di tornare a scuola. La piccola, infatti, è immunodepressa e non può sottoporsi alla vaccinazione, ma nemmeno rischiare di prendere l’influenza. E così è scattata la catena di solidarietà con gli alunni della terza elementare dell’istituto comprensivo che si sono ...

Influenza : nel Padovano una classe si vaccina per proteggere una bimba malata : vaccinazione ‘di classe’ in una scuola primaria di Baone, centro del Padovano ai piedi dei Colli Euganei. Per proteggere dall’Influenza una compagna immunodepressa che non può ricevere l’iniezione-scudo, 20 bambini di circa 8 anni, 3 insegnanti e un gruppo di genitori – in tutto una trentina di persone – si sono sottoposti alla profilassi antInfluenzale presso il Servizio vaccinazioni dell’Ulss 6 ...

La compagna di classe è immunodepressa : 20 bimbi fanno il vaccino contro Influenza per proteggerla : Un'intera classe si è sottoposta al vaccino contro l'influenza per proteggere la compagna immunodepressa. All’iniziativa hanno preso parte anche le maestre e un gruppo di genitori di Baone, in provincia di Padova. Il direttore generale della Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta: “Questi bambini hanno molto da insegnarci”.Continua a leggere

Vaccini : a Palermo tornano i camper ASP per la vaccinazione antInfluenzale : tornano in strada martedì 20 novembre gli ambulatori itineranti vaccinali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Saranno utilizzati per completare e arricchire l’offerta agli utenti in occasione dell’Open Day della vaccinazione antinfluenzale, iniziativa organizzata dall’azienda sanitaria del capoluogo. Sono due i camper, con a bordo medici e operatori del dipartimento di Prevenzione, che stazioneranno dalle 9 ...

Influenza 2018-2019 - l’appello dei medici : “E’ il periodo giusto per vaccinarsi” : “Invito tutti i cittadini, soprattutto i malati cronici, gli ultra 65enni, le categorie a rischio tra cui il personale sanitario a sottoporsi alla vaccinazione antInfluenzale. È il periodo giusto per recarsi dal proprio medico e immunizzarsi”. Questo l’appello rivolto dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, mentre l’Influenza comincia la sua corsa stagionale. “Sono milioni ...

Influenza : quando e perché diventa pericolosa : ContagioArtromialgiaAstenia post InfluenzaleComplicanzeFebbre«Avrai un po’ di Influenza». Quante volte ci siamo sentiti ripetere questo commento con un po’ di sufficienza? Da mamma, nonna, zia, amici e perfino dai colleghi. L’Influenza è la croce della stagione invernale e spesso viene sottovalutata. «Il virus dell’Influenza A, ad esempio, è stato responsabile della più grande pandemia mondiale di sempre, la febbre spagnola, che ha fatto più ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” l’Influenza intestinale e l’ipertensione : A “Tutta Salute“, in onda tutti i giorni alle 10.45 su RAI3, nella puntata di lunedì 5 novembre si parlerà d’influenza intestinale, un disturbo che non conosce stagioni. Anche se i soggetti più a rischio sono i bambini, gli anziani e coloro che hanno un sistema immunitario più debole, rimane uno dei disturbi più diffusi in tutte le fasce d’età. Cosa fare? Lo spiegherà Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive ...

Sfatiamo 5 miti sul vaccino antInfluenzale : fa venire l’Influenza? E per le donne in gravidanza? : Con i primi 125.000 casi, la stagione dell’influenza è ormai iniziata e ogni anno i miti sul vaccino antinfluenzale si diffondo più velocemente del virus stesso. Ecco i 5 principali radicati nell’opinione comune e le verità ad essi associate. 1. Fare il vaccino antinfluenzale fa venire l’influenza: FALSO Se ci si ammala dopo il vaccino, è perché ci si stava ammalando già prima. Il vaccino è realizzato con virus inattivati che non possono ...

Influenza - virologo : è il momento giusto per vaccinarsi : “In Italia la situazione sul fronte dell’Influenza è ancora tutto sommato ‘tranquilla’. Si registra un lieve aumento dell’attività dei virus stagionali legato all’andamento meteorologico e a una conseguente facilitazione della diffusione. E’ questo il momento giusto per vaccinarsi“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio ...