India | uomo scommette e perde il figlio di 3 anni | condannato a 50 piegamenti addominali

(Di sabato 8 dicembre 2018) Da Bihar, Stato dell'nord-orientale, arriva una storia surreale ed agghiacciante: un padre ossessionato dal gioco d'azzardo, Santosh Kumar, dopo aver dilapidato un patrimonio è arrivato are - ere - anche suo, un bambino di soli 3. Nonostante la gravità del suo gesto, il padre irresponsabile è stato punito solo con 50. La notizia è stata diffusa la scorsa settimana da numerosi mediani.La scommessa e la punizione Nei giorni scorsi, Santosh Kumar, originario di un piccolo villaggio del Muzaffarpur, dopo aver perso tutti i suoi averi ad un gioco d'azzardo non meglio specificato, è arrivato a puntare illetto di soli 3. Una scommessa disperata e folle che non è servita a nulla: Kumar, infatti, ha perso tutto e non è rinsavito fino a quando il suo sfidante, Ram Bhajan Sah, non si è alzato e ha preso il bimbo. A questo punto, il ...