ilfattoquotidiano

: “In Islanda a 25 anni posso insegnare all’università. In Italia stipendi bassi e tanta invidia sociale”… - Cascavel47 : “In Islanda a 25 anni posso insegnare all’università. In Italia stipendi bassi e tanta invidia sociale”… - Hartmann_TWT : @LaMerlettaia Affascinante, peccato non poter fare RT. Se avessi una moto mi piacerebbe fare un tour della penisola… - gipralca : @Keynesblog @guffanti_marco @AnimoItalico @Leonardobecchet come no? gli Stati Uniti (dopo aver stampato a gogo) mi… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Roberto Pagani ha lasciato l’il 23 agosto 2014, aveva in mano una laurea in lingue nordiche e in inglese, con un anno di Erasmus a Edimburgo. “Sono andato via quando ho capito che la burocrazia mi avrebbe sempre tarpato le ali – racconta –. Non conosco molti altri Paesi in cui avrei potutoall’università già a 25”. Oggi a 28Roberto è dottorando in linguistica e codicologia islandesedia Reykjavík, dove insegna anche lingua e letteraturana e fa il supplente del docente titolare nei corsi di antico nordico. Tornare? “Preferisco essere messo alla prova che stare in un sistema a vantaggio dei mediocri”.Precisiamolo. Roberto non si è mai sentito costretto ad andare via. “Mi sono trasferito all’estero per vedere cosa sarebbe successo. Devo dire che la mia si è rivelata una scelta azzeccata”. Da ricercatore è finito a ...