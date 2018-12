In Cina gli studenti marxisti non hanno vita facile

Huawei - la verità dello scontro tra Usa-Cina dopo l"arresto della figlia del Presidente della società : L’arresto della figlia del Presidente di Huwaei voluto dagli Usa, effetti su Borse e mercati e significato nella rivalita Usa-Cina

Huawei - Cina attacca gli Usa dopo arresto Meng Wanzhou : "Approccio irragionevole" : Sono contrari allo spirito della libera economia e della competizione equa. Cio' nonostante, a dispetto di quanto irragionevole il loro approccio diventi, le partnership che abbiamo con i nostri ...

Huawei - Cina accusa gli Usa : 'dietro l'arresto di Meng - volontà di fermare avanzata gruppo' : Analoga la ricostruzione del China Daily secondo cui gli Stati Uniti stanno facendo tutto quello che possono per contenere l'espansione del colosso della telefonia nel mondo. Mentre le autorità di ...

Sogaer : "Entro un anno volo diretto Cagliari-Cina" : La Sardegna è oggi un esempio di cosa si può concretamente oggi fare attraverso la tecnologia, la scienza e la ricerca non solo nei campi della fisica, astrofisica, information technology ma anche ...

Gli Stati Uniti fanno arrestare in Canada la direttrice finanziaria di Huawei. Crisi con la Cina : La direttrice finanziaria di Huawei, il colosso cinese delle telecomunicazioni, è stata arrestata in Canada con un mandato d'arresto americano per violazioni delle sanzioni contro l'Iran . Meng ...

Rieti : Furlan - tragedia assurda - viCinanza a famiglie e Vigili Fuoco : Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "vicinanza della Cisl alle famiglie delle vittime di Rieti ed ai tanti feriti. Un pensiero particolare al corpo dei Vigili del Fuoco e agli operatori del 118 che erano lì a prestare soccorso". Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprim

Le proposte di regioni e città per una politica di coesione più viCina ai cittadini. approvato all'unanimità parere marini-schneider su nuovo regolamento; Marini : 'no a tagli e ... : Nel corso del dibattito la Presidente Marini ha espresso pieno sostegno alla proposta della Commissione europea di mantenere una politica di coesione per tutte le regioni europee " e dunque non solo ...

Migranti - il Papa scrive a don Biancalani : “Grande viCinanza a Vicofaro - esempio di accoglienza. Preoccupato per situazione” : Mentre il ministro Matteo Salvini lo attacca e il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, lo invita alla prudenza, don Massimo Biancalani, il parroco pistoiese di Vicofaro, che accoglie immigrati nella sua parrocchia e li fa dormire anche in chiesa, riceve il plauso del pontefice. “Papa Francesco ha voluto condividere con la sezione Migranti la lettera con la quale Ella rappresenta tutta la sua viva preoccupazione per la situazione dei ...

Rieti : Fns Cisl - viCinanza ai colleghi e a famiglia vigile fuoco morto : Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Esprimo a livello personale e per conto della Federazione Nazionale della sicurezza della Cisl i più sentiti sentimenti di vicinanza ai colleghi dei vigili del fuoco di Rieti, sconvolti dalla tragica esplosione del distributore di benzina in via Salaria". Lo scrive in una

Castiglione del Lago - gara per l'affidamento della pisCina : al via fino al 2020 - poi per 25 : ... si procederà all'apertura della piscina con la modalità della gestione in economia da parte del Comune, sulla base delle condizioni di cui alla delibera della Giunta comunale n. 183 del 25 ottobre ...

Cina - figlio porta sulle spalle la madre paralizzata per 15 anni : In un mondo dove ormai non ci si stupisce più di nulla e certi valori sono sfumati, questa storia ha già fatto il giro del mondo ed è stata ripresa dai maggiori quotidiani online del panorama internazionale, lasciando gli internauti completamente senza parole, in senso buono questa volta,. Ciò che ha fatto questa persona ...

Slittino - si avviCina l’inizio della Coppa del Mondo : 11 gli azzurri convocati per il 2° allenamento a Longiarù : Undici convocati per il secondo allenamento consecutivo a Longiarù, turno di riposo per Greta Pinggera L’inizio della Coppa del Mondo si avvicina e si intensificano i raduni per la Nazionale di Slittino naturale. Giovedì 6 dicembre Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Stefan Federer, Simone Gaio, Patrick Lambacher, Matthias Lambacher, Evelin Lanthaler, Alexandra Pfattner, Daniela Mittermair e Christa Unterholzner lavoreranno ...

Coppa Italia : Orsolini trasCina il Bologna agli ottavi : Nella sfida tra Inzaghi e Oddo, ex campioni del mondo oggi in panchina, è il tecnico del Bologna ad avere la meglio conquistando la qualificazione per gli ottavi. Al Dall'Ara i felsinei vogliono ...

Settimana Italia-Cina della scienza - tecnologia e innovazione : giovedì tappa finale a Cagliari. Pigliaru e Paci : grande riconoscimento per le nostre competenze e ... : Cagliari, 4 dicembre 2018 - Sarà Cagliari a ospitare, giovedì prossimo 6 dicembre dalle 9.30 alla Manifattura Tabacchi, la tappa finale della prestigiosa Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, il più grande evento europeo di internazionalizzazione tra i due Paesi. L'evento viene organizzato ogni anno dai Ministeri per l'Universita e la Ricerca ...