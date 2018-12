Il Var così non serve a niente

Pd - Minniti si ritira dalle primarie "Così voglio salVare il partito" : "Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho pero' constatato che tutto questo con cosi' tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio e' un gesto d'amore verso il partito". Segui su affaritaliani.it

Salvate la Var : usata così non ha senso - e sbagliano anche i migliori - : Clamorosa la svista di Rocchi in Roma-Inter, ma è dall'inizio della stagione che le cose non vanno. anche se i numeri dicono il contrario

Spese pazze della Lega - così Matteo Salvini prova a salVare Umberto Bossi dal processo : Alla fine Matteo Salvini e la Lega hanno optato per il salvataggio sia politico sia (potenzialmente) giudiziario. E hanno presentato querela a Milano, dove si dovrebbe celebrare il processo d’appello sulle Spese con soldi pubblici per la family di Umberto Bossi, soltanto nei confronti dell’ex cassiere Francesco Belsito e non del senatùr. Entrambi, ...

Così l'Italia rischia di troVarsi immersa dentro una recessione da lei stessa causata : Draghi: 'Politiche insostenibili portano austerità e sono un rischio per tutta l'area della moneta unica' «Politiche insostenibili portano austerità e sono un rischio per tutta l'area della moneta ...

Gessica Lattuca scomparsa - interrogati due uomini/ La mamma : "Troppe bugie - così è impossibile troVarla" - IlSussidiario.net : Gessica Lattuca scomparsa, interrogati due uomini. La mamma a La Vita in Diretta: "Troppe bugie, così è impossibile trovarla"

Napoli - la crociata di De Laurentiis : 'Var e arbitri - così non va bene' : È la carica per lo scudetto, è un avviso ai naviganti: Aurelio De Laurentiis vuole il Napoli in cima a tutto e a tutti e quindi avverte il mondo che lo circonda: 'Con la Var bisogna essere lineari. Già per quello che è successo l'anno scorso avrei da ridire, molto da ridire. E magari avrei pure potuto chiedere un risarcimento milionario. ...

"Così provo a salVare il mare dalla plastica monouso". La scelta di Francesco : Nell’Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina (Lt) nel Lazio, in due mesi di attività. Passando dal Tirreno all’Adriatico, anche a Manfredonia, in Puglia, va in scena questa particolare attività di pesca a strascico: oltre a catturare pesci, i pescatori tirano infatti su dalle reti rifiuti di ...

Iliad proroga la sua offerta 50 Giga : ''mai visto un successo così''. Come attiVarla : Inoltre i minuti inclusi nell'offerta potranno essere usati anche per chiamare oltre 60 paesi in tutto il mondo. Sony XA2 Plus Smartphone da 32 GB, Nero, Dual SIM [Italia] 299.00 € Compra ora Iliad: ...

Nazionale - Chiellini e le 100 presenze : “Non pensavo di arriVare cosi lontano” : “Ho fatto una riflessione molto lunga con me stesso, la Nazionale non si può rifiutare e non puoi decidere se andare o non andare. Ho massimo rispetto per chi decide diversamente, ma credo che finché l’allenatore della Nazionale ti chiama hai un obbligo morale di rispondere”, Giorgio Chiellini spiega così la decisione di continuare a giocare […] L'articolo Nazionale, Chiellini e le 100 presenze: “Non pensavo di ...

Roma vota sull'Atac : così il referendum può salVare la città : 'L'Atac è dei Romani'. C'è qualcosa di paradossale nello slogan del fronte del No al referendum su cui Roma si esprimerà oggi. L'azienda dei trasporti dell'Urbe ha un debito di 1,6 miliardi e negli ...

Prescrizione - Anm : “Bene Vararla dopo la riforma penale”. Davigo : “Così gli effetti quando sarò morto”. Penalisti in sciopero : L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica della Prescrizione si deve fare insieme a una riforma più ampia e complessiva del processo penale e lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni”.Piercamillo Davigo spiega come funzionerà la nuova legge con una battuta: “Vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui all’eternità”. L’Unione delle ...

Prescrizione - i familiari delle vittime di stragi : “Così è una beffa. Governo mantenga impegni e Vari riforma” : Dicono che per loro è una “beffa“. Per questo motivo chiedono al Governo di mantenere gli impegni: varare una riforma della Prescrizione. È l’appello lanciato da Comitato nazionale familiari delle vittime “Noi non dimentichiamo”. Mentre Lega e Movimento 5 stelle continuano a scontrarsi sulla modifica inserita nel ddl Anticorruzione, sul tema intervengono anche gli esponenti dell’associazione nata ...