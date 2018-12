Il trionfo del Verdi patriota È la serata contro i barbari

Teatro alla Scala - alla Primina per i giovani trionfo dell’Attila tra selfie nel foyer e storie su Instagram (ma per l’inno tutti in piedi) : C’è chi arriva con lo zaino, appena sceso dal treno, e chi si destreggia su tacchi vertiginosi, guanti e abiti di paillettes. Le matricole in smoking e i melomani agguerriti, attenti alla partitura. I primi in assoluto a vedere il nuovo allestimento verdiano di Davide Livermore non sono alte cariche istituzionali o celebrità, ma i ragazzi con meno di 30 anni: che applaudono, criticano, commentano e postano tutto sui social. “Io non amo le ...

Bowling - clamoroso trionfo dell’Italia : gli azzurri battono la corazzata USA e si laureano campioni del mondo : La Nazionale del ct Brandolini ha steso 2-0 i super professionisti degli Stati Uniti nella finale del Mondiale L’Italia è campione del mondo di Bowling, gli azzurri battono sorprendentemente i super professionisti degli Stati Uniti, ribaltando completamente i pronostici della vigilia. Un titolo che arriva dopo una emozionante finale giocata ad Hong Kong, sede dei Mondiali disputatisi in questi giorni. La Nazionale del ct Massimo ...

Genova - a De Ferrari i fuochi d’artificio trionfo di luci sulle note dell’Aida | : La Regione Liguria ha reso omaggio con uno spettacolo pirotecnico all’apertura della stagione lirica del teatro Carlo Felice

Gilet gialli - Macron all’Arco di trionfo dopo le proteste. E chiede al premier di ricevere i portavoce del movimento : Emmanuel Macron il giorno dopo la guerriglia nel cuore della capitale francese ha prima deciso di rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto all’Arco di Trionfo e poi ha chiesto al premier Edouard Philippe di vedere i portavoce del movimento Gilet gialli. Un chiaro tentativo di riaprire la via del dialogo e salvare una situazione che al momento lo sta facendo precipitare nei consensi. Intanto è stato diffuso un nuovo bilancio della ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : trionfo della Norvegia nella staffetta singola mista. Azzurri in quindicesima posizione : Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) il lungo digiuno degli appassionati di Biathlon è stato interrotto. E’ tornata la Coppa del Mondo che ha iniziato il suo percorso a partire da questa prima tappa slovena con la prova della single mixed, spettacolare come sempre e di grande interesse. Del resto, questa specialità è così: emozione e incertezza. La Norvegia con Thekla Brun-Lie e con Lars Helge Birkeland si è imposta con il crono di ...

Vincitore Tu si que vales : il trionfo finale del chitarrista polacco Marcin (Video) : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di questa edizione di Tu si que vales 2018, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez con la partecipazione di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Una lunga serata in diretta durante la quale si è arrivati alla proclamazione del Vincitore assoluto di quest'anno, scelto dal pubblico da casa, che si è portato a casa il premio finale di 100 mila euro in ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : trionfo a 17 anni per Lidiia Iakovleva! Maren Lundby seconda - 14° posto per Lara Malsiner : Quello che succede sul Lysgårdsbakken (HS98) di Lillehammer ha quasi dell’incredibile a raccontarlo: il Salto con gli sci femminile potrebbe aver trovato oggi un nuovo nome di cui parlare per molto tempo. La russa Lidiia Iakovleva, 17 anni compiuti ad agosto e alla sua quarta gara in Coppa del Mondo, riesce a mettere in fila tutte le atlete più quotate e a vincere per la prima volta nel circuito più ambito, dopo aver già mostrato molte ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Norvegia in trionfo con Forfang - sul podio Zyla e Kobayashi. Insam è fuori dalla zona punti : La prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile si è conclusa con il successo del norvegese Johann Andre Forfang davanti al polacco Piotr Zyla e al giapponese Ryoyu Kobayashi. La gara disputata sul trampolino HS134 di Nizhny Tagil (Russia) ha riservato delle sorprese soprattutto nella prima serie a causa delle condizioni del vento molto variabili che hanno fatto la differenza in positivo per alcuni ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 in DIRETTA : Johaug in trionfo nella 10 km femminile - nella 15 km maschile battaglia in arrivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 1 dicembre. Dopo l’esordio di ieri con le sprint (e con la vittoria al maschile del nostro Federico Pellegrino), oggi entra nel vivo il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare distance a tecnica libera: si parte alle ore 10.30 con la 10 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 15 km maschile. Tra i ...

Pellegrino "doppia" Piller Cottrer : è il dodicesimo trionfo in carriera in Coppa del mondo : Il dodicesimo trionfo in carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Lillehammer permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Seyfarth in trionfo per la prima volta davanti a Lundby e Takanashi - 16^Malsiner - 18^Runggaldier : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile è cominciata con l’exploit clamoroso ed imprevedibile della tedesca Juliane Seyfarth, vincitrice della prima gara stagionale sul trampolino HS98 di Lillehammer davanti alle due favorite della vigilia Maren Lundby e Sara Takanashi. La 28enne teutonica non era mai riuscita a salire sul podio nel circuito maggiore ed aveva addirittura rischiato di non qualificarsi alla gara odierna (38^ ieri in ...

Coppa del Mondo - Federico Pellegrino da padrone : trionfo a Lillehammer nella prima sprint a tecnica libera : L'azzurro ha preceduto sul traguardo il norvegese Emil Iversen e il canadese Alex Harvey: è il dodicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, che gli permette di consolidare il primato tricolore ...