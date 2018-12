Il tam tam dei social | cercate il ragazzo col cappellino nero

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : Belgio-Italia 5-0. Azzurri sconfitti nettamente anche nella seconda giornata di gare : L’Italia del Badminton perde a Milton Keynes anche nella sfida al Belgio, che si impone per 5-0 nella seconda giornata del girone che mette in palio la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste (fase finale a Copenhagen, in Danimarca, dal 13 al 17 febbraio 2019). Non c’è stata partita oggi contro i belgi, che si sono imposti in tutti i cinque incontri, lasciando un solo set agli Azzurri. Di seguito tutti i risultati ...

Milano - mamma e figlia segregate da mafioso/ Ultime notizie : sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti - IlSussidiario.net : Milano, mamma e figlia segregate da mafioso: sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti, ma lui continua a cercarle...

Genoa - che gaffe di Prandelli in conferenza stampa : “non possiamo parlare di… figa” [VIDEO] : Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Genoa, Prandelli ha commesso una sorprendente gaffe conferenza stampa con gaffe per Cesare Prandelli, presentato oggi come nuovo allenatore del Genoa. L’ex ct della Nazionale ha preso il posto di Ivan Juric, esonerato da Preziosi dopo il ko ai rigori in Coppa Italia contro l’Entella. Arrivato ieri a Pegli, Prandelli ha risposto questa mattina alle domande ...

Influenza - per guarire non servono vitamina C o agrumi. E nemmeno tenere una castagna in tasca : Sta per arrivare l’inverno e in Italia il 61% delle persone, non appena il naso “cola” o al primo colpettino di tosse che fa sospettare l’arrivo dell’Influenza, inizia a mandare giù spremute di agrumi a go-go, kiwi, pillole di vitamina C, polline delle api e qualsiasi diavoleria sia stata venduta come miracolosa per rafforzare le difese immunitarie. La tendenza sta conoscendo un vero e proprio boom e così si va sempre più affermando il mito ...

Alle 14 : 30 vi diamo appuntamento con la diretta di Devil May Cry V : Come probabilmente saprete, in occasione dei The Game Awards 2018 è stato confermato il lancio di una demo di Devil May Cry V per la felicità di tutti gli appassionati alla saga.Ebbene la demo può già essere scaricata dallo store Xbox per cui vi aspettiamo questo pomeriggio Alle 14:30 per provare il gioco in nostra compagnia.L'uscita di Devil May Cry V è fissata per l'8 marzo 2019, manca quindi qualche mese prima del lancio e la demo è un ottima ...

Negli occhi di Mandel'stam il vertice della poesia del '900 : Ciò che resta sono gli occhi. Nel 1914 Osip Mandel'stam è già il genio degli acmeisti, il 'primo violino', così lo definiva Anna Achmatova, zarina della poesia russa: nella fotografia ha i capelli ...

8 Dicembre - AIDAA : oggi è la 5ª giornata nazionale contro il maltrattamento degli animali d’affezione : “Si celebra oggi la quinta giornata nazionale contro il maltrattamento di animali“: lo rende noto l’associazione animalista AIDAA. “Purtroppo nonostante l’impegno delle associazioni e dei volontari e anche le azioni di repressione il fenomeno del maltrattamento di animali è purtroppo ancora molto elevato, infatti stando alle stime riportate dai vari report a partire dal rapporto annuale sulle zoomafie i reati di ...

Primo appuntamento con EMUI 9.0 su Huawei ma non in Italia : cosa accadrà il 19 dicembre : Impossibile negarlo: l'EMUI 9 (insieme ad Android 9.0 Pie) è più che attesa dai possessori di un dispositivo Huawei (e anche Honor se per questo). Negli ultimi giorni, più segnali sono andati nella direzione del rilascio del prezioso aggiornamento software, come la comparsa del pacchetto in questione su Firmware Finder, sia per quanto riguarda il Huawei P20 che per il P20 Pro. Tuttavia, nel frattempo, nessuna dichiarazione ufficiale in merito ...

Natale a San Giuliano - gli appuntamenti : Leggi anche MuNDA MuNDABAQ Natale 2018, Collettiva in Outdoor Natale La Magia del Natale a L'Aquila inizia domani CRONACA Ladri di regali di Natale in azione alle Poste ASPETTANDO IL Natale Luci d'...

tamburi - Tip - controcorrente : 'Alt alla dittatura degli algoritmi' : Anzi, la ripresa dell'economia è per certi versi stupefacente, vista la qualità degli investimenti e della preparazione del management e della forza lavoro. Credo che questo possa rappresentare un ...

Il No si mette in marcia a Torino "Contro l'Alta velocità saremo cinquantamila" : Dispositivi di sicurezza 'ordinari', nessuna misura eccezionale. Sono queste le linee fissate dal questore di Torino, Francesco Messina in vista del corteo No Tav, che attraverserà un tratto del ...

Gli appuntamenti in provincia di Savona per il weekend dell'Immacolata Concezione : Il Natale è sempre più vicino… Ecco gli appuntamenti per questo weekend dell'Immacolata Concezione: ALBENGA - Si scaldano i motori della 4° edizione di 'Aspettando il Natale... a Leca'. Si terrà ...

