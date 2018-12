Il taglio alle pensioni d' oro per dare altri soldi al Sud

Petrolio - Opec e Russia concordano taglio della produzione di 1 - 2 milioni di barili. Schiaffo alle richieste di Trump : Dopo tre giorni di intensissime negoziazioni, i ministri dei principali paesi produttori di Petrolio hanno stabilito di imporre un importante taglio alla produzione per dare al mercato un forte segnale di discontinuità. Dopo l’applicazione delle sanzioni all’Iran, nel mese di novembre, il mercato del greggio ha infatti fatto registrare una caduta dei prezzi che non ha paragoni nella storia recente. L’Arabia Saudita, al comando di un’indebolita ...

Maxi taglio alle pensioni d'oro - infuria la protesta : “Da Di Maio invito ad espatriare” : Il presidente del Cida, Giorgio Ambrogioni, ha commentato l'annuncio del vicepremier di voler aumentare la sforbiciata sui...

Manovra - il governo pone la fiducia. Vertice a P.Chigi senza Tria. taglio del 40% alle pensioni d'oro : Assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria che aveva precedentemnte visto il presidente del Consiglio. Nel frattempo il provvedimento è stato rinviato dall'Aula in Commissione Bilancio per una ...

Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i

Dal taglio dell'Imu sui capannoni alle norme contro i "furbetti" della flat tax - ecco le novità della manovra : La trattativa, ora, soprattutto interna al governo. Perch per siglare un'intesa con l'Unione europea ed evitare una procedura d'infrazione dalle conseguenze pesantissime, i vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra - Palazzo Chigi : 'taglio alle pensioni d'oro ci sarà' : L'emendamento in Manovra per il taglio delle pensioni d'oro "ci sarà". Lo assicurano fonti di Palazzo Chigi, dopo che la proposta di modifica non è stata inserita nel pacchetto di emendamenti di ...

Manovra - il governo tratta sul 2% : slitta il taglio alle pensioni alte : Nel governo si tratta sul deficit al 2%. E' possibile un nuovo vertice dei leader con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, tra stasera e domani, quando Tria sarà...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente taglio alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Con un investimento da 600 a 800 milioni all'anno, l'accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier 'L'accoglienza che fa bene all'Italia'. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l'accoglienza diffusa, che ha nel

Coni - confermati i contributi alle federazioni. Nessun taglio al calcio : Dopo il calcio, la federazione che percepisce di più è quella del nuoto, Fin, con 6,912 milioni davanti all'atletica leggera, Fidal, con 6,445 e dagli sport invernali, Fisi, con 5,679. Seguono ...

Al via "Galleria Zero - spazi creativi". Questa sera il taglio del nastro al Must di Lecce : Si tratta dell'evento conclusivo del progetto, "Incipit II. Rete di esposizioni tra Accademia e Territorio", promosso dall'Accademia di Belle Arti.

Manovra - rincaro sulle sigarette (ma nessun taglio alle pensioni d’oro) : Dall’aumento dei pacchetti di sigarette alle ripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in Manovra. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel dettaglio. In Manovra sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco ...

Il taglio alle pensioni d'oro non è previsto, almeno per il momento, nella legge di Bilancio. L'ultima versione del testo, quella firmata dal presidente della Repubblica, non prevede il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro mensili. Lega e M5s avrebbero comunque trovato un'intesa e la norma dovrebbe essere inserita durante l'esame parlamentare.

Legge di Bilancio - taglio dell’80% dei fondi alle Regioni che non riducono i vitalizi : L'ultima versione della Legge di Bilancio prevede un taglio dell'80% dei trasferimenti alle Regioni nel caso in cui non provvedano a ridurre il vitalizio degli ex presidenti, consiglieri e assessori. Le Regioni avranno quattro mesi per adeguarsi dal momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio.Continua a Leggere