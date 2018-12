Il ritorno di Gigi Finizio | ' Album in due tempi per conquistare il web'

ilmattino

: Per il Gazzettino, il ritorno in A di Prandelli, al #Genoa. Si raccontano Ruben Buriani, carriera spezzata da… - vannizagnoli : Per il Gazzettino, il ritorno in A di Prandelli, al #Genoa. Si raccontano Ruben Buriani, carriera spezzata da… - caldimauro : @glmdj Per fortuna è salva lintervista a Gigi Simoni nella partita di ritorno - tivooweb : Un grande ritorno per una grande voce. -

(Di sabato 8 dicembre 2018) L'idea era già venuta, per restare in Italia, al Biagio Antonacci di 'Convivendo',pubblicato in due puntate, tra il 2004 e il 2005. Due minicd poi raccolti in uno, un po' in polemica per i ...