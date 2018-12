[Il commento] "E adesso dove andiamo?" : il racconto di Raffaele tra il caos e le urla della discoteca impazzita : Quel muretto che crolla schiacciato dalla folla e dalla sua paura non è solo l'immagine della strage. C'è, dentro quella ressa di ragazzini che urla, scappa, spinge, chiacchiera, parla al cellulare e ...

La malattia di Alfonso Signorini - il racconto della leucemia e le lacrime in diretta da Chiambretti : Presenza fissa del nuovo programma di Piero Chiambretti, CR4 - La repubblica delle donne, Alfonso Signorini nell'ultima puntata ha trovato la forza di guardarsi indietro e tornare con la memoria a 7 ...

Il racconto del Reale : La ferrovia della seta - : Nuovo appuntamento con i docu-film del ciclo Il Racconto del Reale , e questa volta si va fino in capo al mondo con La ferrovia della seta , il documentario realizzato dall'inviato di SkyTG24 Pio d'Emilia . Un lungo viaggio attraverso la Cina, l'Asia Centrale e l'Europa dell'Est seguendo i cosiddetti "...

Raf Tozzi : un doppio racconto della musica italiana. La recensione : Quando parte la riproduzione di Raf Tozzi ci si ritrova subito piccoli o giovanissimi, sui sedili posteriori di un'auto a guardare il paesaggio mentre il sound digitale di quella musicassetta fa da colonna sonora al viaggio. Estate, inverno, non importa: sono canzoni che tutti abbiamo vissuto, non solo ascoltato, ora per induzione dai gusti preferiti dei vecchi di casa, ora perché le stazioni radio le passavano più volte al giorno. Raf Tozzi ...

Corea del Sud - Ki Sung-Yueng e il servizio militare : il clamoroso racconto del difensore del Newcastle : Ki Sung-Yueng è il capitano della Corea del Sud e per il suo paese sarebbe pronto a tutto. I meriti sportivi, legati al terzo posto delle Olimpiadi 2012, gli hanno permesso di svolgere una leva di sole quattro settimane, ma il difensore del Newcastle non rinuncerebbe a lasciare l’Inghilterra (dove è approdato proprio dopo i Giochi di Londra) nel caso in cui il suo paese fosse costretto ad entrare in guerra. Sono state proprio le ...

Nuovo boom d’ascolti de L’amica Geniale per la seconda puntata del 4 dicembre - crescono il racconto e lo share : Oltre l'effetto novità dell'esordio, gli ascolti de L'Amica Geniale per la seconda puntata del 4 dicembre continuano ad infrangere record, superando ancora i 7 milioni di telespettatori. La serie diretta da Saverio Costanzo, adattamento tv dell'omonimo best seller mondiale di Elena Ferrante, si conferma il programma più visto di prima serata con gli episodi che entrano nel vivo del racconto della storia di Lila ed Elena: se i primi due erano ...

Crotone - dottoressa aggredita con cacciavite. Il racconto dell’ambulante che l’ha salvata : “Chiunque lo avrebbe fatto” : “Ho sentito la dottoressa che gridava, quell’uomo la stava colpendo allo stomaco. Mi sono avvicinato e l’ho buttato per terra. Poi ho cercato di trattenerlo, ma è riuscito a fuggire”. È il racconto di Mustafa El Aoud, venditore ambulante di 40 anni originario del Marocco, che ha salvato la dottoressa Maria Carmela Calindro, aggredita fuori dall’ospedale di San Giovanni di Dio. “Ringrazio – ha scritto la ...

'Gli tenevo entrambe le mani e lo guardavo' - Padre Georg e il racconto dell'incontro con Michael Schumacher Video : In un'intervista rilasciata al settimanale tedesco Bunte, Padre Georg racconta la visita fatta al 7 volte campione del mondo di Formula 1, nel 2016.

Margaret Atwood al lavoro : arriva «The Testaments» - il seguito de «Il racconto dell’ancella» : The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2Ci voleva il successo straordinario delle prime due stagioni di The Handmaid’s Tale per convincere Margaret Atwood a rimettersi al lavoro e scrivere il seguito del racconto dell’Ancella, ambientato quindici anni dopo gli eventi raccontati nell’originale. Il suo nuovo romanzo, The Testaments, uscirà il 10 ...

Il drammatico racconto della Lambertucci : "Così è morta mia figlia" : Rosanna Lambertucci si confessa ai microfoni di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il racconto della conduttrice è drammatico e parla di due episodi che hanno segnato la sua vita. Il primo è la morte del ...