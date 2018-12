Il pesante nesso tra disabilità e povertà e il colpevole silenzio del governo

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) Qualche giorno fa, 3 dicembre, è stata celebrata la giornata mondiale delle persone con disabilità e ilha perso l'occasione di dare un segnale di attenzione che andasse oltre generiche e vuote affermazioni di principio. Vi è, infatti, un crescentetra le condizioni di non autosufficienza e la povertà economica che andrebbe affrontato in modo strutturale. Un emendamento del Pd alla Legge di Bilancio che avrebbe consentito di dare un sostegno concreto alle persone che hanno più bisogno è stato respinto, e resta il problema di entrare a fondo per offrire risposte dignitose. Non basta aggiungere qualche risorsa al fondo per le non autosufficienze o annunciare un Codice Unico per la disabilità, per poter dire di essere dalla parte delle persone fragili.È necessario uscire dalla logica degli spot elettorali e impegnarsi ...