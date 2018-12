Il panico | la fuga e la calca | 6 morti e oltre 100 feriti al concerto del rapper Sfera

Foggia - minuti di panico al centro commerciale Grandapulia : svaligiano la gioielleria coi fucili - persone in fuga nei negozi : Attimi di panico al Grandapulia, a Foggia, quando ieri tre rapinatori (mentre uno attendeva in auto) sono entrati nel centro commerciale e hanno assalito una gioielleria armati di fucili. La rapina è durata 180 secondi, con uno dei tre che faceva da palo, come si vede nelle immagini, col fucile in mano. Le persone sono fuggite e si sono nascoste negli altri negozi. Ancora da quantificare il valore di ciò che è stato portato via. L'articolo ...