ilnapolista

: Quello schierato oggi da Carlo Ancelotti (25 anni, 243 giorni) è l'11 titolare del Napoli più giovane in una partit… - sscnapoli : Quello schierato oggi da Carlo Ancelotti (25 anni, 243 giorni) è l'11 titolare del Napoli più giovane in una partit… - SSCNapoliNews : Il Napoli è giovane: età media di 25,09 per l’undici titolare - napolista : Il Napoli è giovane: età media di 25,09 per l’undici titolare - #NapoliFrosinone -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Il dato Un dato che deve far riflettere. Oggi, ilè sceso in campo con il suo undicipiùnegli ultimi nove anni. Etàpari a 25,09, era dal 2009 che la quota non si abbassava. Allora il tecnico era Roberto Donadoni, e-Udinese 0-0 fu affrontata con una squadra con un’etàdi 25,7 anni. C’erano De Sanctis, Santacroce, Contini, Rinaudo, Cigarini, Gargano, Hamsik, Zuniga, Datolo, Quagliarella, Lavezzi. Da allora, nessun tecnico è riuscito ad abbassare questo piccolo primato di gioventù.Ancelotti allenava il Chelsea, ed oggi è toccato a lui cambiare questa statistica. Ripetiamo il dato: 25,09 per una squadracomposta da Meret (21 anni), Hysaj (24), Koulibaly (27), Luperto (22), Ghoulam (27), Ounas (22), Allan (27), Hamsik (31), Zielinski (24), Milik (24) e Insigne (27). Laè risultata ancora più bassa al termine della ...