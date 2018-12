Il Napoli batte il Frosinone 4-0 e allunga sull' Inter | ora è a +6 in classifica

La rivoluzione Iliad sbarca a Napoli : apre i battenti il nuovo Iliad Store : La rivoluzione Iliad arriva a Napoli con l'apertura in pieno centro del nuovo Iliad Store in via Toledo 103/104: grazie ai distributori Simbox è possibile acquistare la proprio offerta Iliad e ottenere assistenza in loco. L'articolo La rivoluzione Iliad sbarca a Napoli: apre i battenti il nuovo Iliad Store proviene da TuttoAndroid.

Il Napoli batte l'Atalanta - decide Milik a 5' dalla fine. Ancelotti tiene il passo della Juve - a distanza - : Il Napol i batte nel finale l' Atalanta e tiene, a distanza, il passo della Juventus . Gli azzurri di Carlo Ancelotti , secondi da soli a quota 32, -8 dalla Signora capolista e schiacciasassi, passano ...

Sarri dopo Chelsea-Fulham : 'Il Napoli può battere il Liverpool. I Reds non sono più quelli di due mesi fa' : dopo la vittoria sul Fulham di Ranieri Maurizio Sarri ha parlato anche del suo Napoli, atteso, tra pochi giorni alla decisiva sfida di Champions League contro il Liverpool ad Anfield: "Ha le carte in ...

Champions League 2018-2019 : il Napoli batte la Stella Rossa - ma la qualificazione si gioca a Liverpool : La doppietta di Mertens e la prima rete stagionale di Hamsik regalano al Napoli la vittoria per 3-1 sulla Stella Rossa nella quinta giornata di Champions League. Un successo che vale anche il primato nel girone C alla squadra di Ancelotti, ma non ancora la qualificazione. Gli azzurri, infatti, dovranno giocarsi tutto a Liverpool, dove basterà non perdere per accedere agli ottavi di finale, ma servirà una grande prestazione in casa della squadra ...

Inter ko con il Tottenham 1-0 E la qualificazione si complica Napoli batte Stella Rossa 3-1 si decide tutto con il Liverpool : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Il presepe batte i mercatini : Napoli la metà a tema natalizio più ambita : Manca ormai quasi un mese a Natale e fervono già i preparativi per uno dei momenti più amati dell'anno: non fanno eccezione le città italiane, che tra decorazioni e luci iniziano a popolarsi di ...

Il Napoli è andato a sbattere sul Chievo senza cambiare nulla : Le scelte di Ancelotti Napoli-Chievo è cominciata con due vere sorprese tattiche preparate da Ancelotti: Zielinski nel doble pivote di centrocampo e Mertens in avanti al posto di Milik. Scelte spiegate dal tecnico nel postpartita, durante l’intervista a Sky: «Nel primo tempo abbiamo voluto mettere Piotr molto in avanti, lui centrodestra e Insigne centrosinistra». Evidentemente, l’idea era quella di giocare molti palloni dietro la ...

Serie A - Napoli-Chievo 0-0 : Ancelotti sbatte sul palo : Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa contro il Chievo nella 13.a giornata di Serie A, un risultato che consente alla Juventus di allungare in classifica: ora il distacco degli azzurri dalla vetta è ...

Rubio contro la Tav. Ma Napoli ribatte : "Pensi a cucinare" : Nuovo affondo politico da parte di chef Rubio, che decide di schierarsi apertamente al fianco del fronte No Tav durante la presentazione del suo libro "Mi sono mangiato il mondo", svoltasi a Cuneo.È la fase finale dell"evento quella destinata a raccogliere l"opinione relativa all"opera che dovrebbe mettere in collegamento Lione e Torino. "Tutto quello che viene raccontato e che ho letto in questi giorni a favore di quest"opera è falso.", ...

Chelsea - Sarri : 'Napoli? Più di così non si poteva. L'addio è stato un po' così. La Juve si può battere' : Mi disse 'mi sto divertendo un mondo, tu?'. 'Anche io', gli risposi. Ecco, quando vivi queste situazioni, ti accorgi che sei arrivato al top", racconta l'allenatore del Chelsea in un'intervista ...

Il Napoli batte anche la pioggia : Napoli corsaro a Genova sotto il diluvio. Giocando in un campo al limite del praticabile per tutta la ripresa, la squadra di Ancelotti rimonta la rete iniziale di Kouamé grazie a Fabian Ruiz e a un'...

Champions League - la Stella Rossa ci crede : “possiamo passare il girone - pronti per battere il Napoli” : Stella Rossa carichissima dopo aver vinto contro il Liverpool nella giornata di Champions League di ieri “Le sensazioni sono molto positive. Siamo contenti per la vittoria di ieri, vogliamo continuare così. Cosa ho detto a Pavkov? Era da me ieri sera. Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ma il calcio è un gioco di squadra e vince sempre la squadra. In ogni partita di questo genere ci sono eroi e ieri sera sappiamo tutti che ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Napoli - Ancelotti dà la carica : 'Dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg' : Napoli - 'Dobbiamo realizzare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg'. Carlo Ancelotti è consapevole che domani al San Paolo servirà un'altra impresa per fare risultato contro la ...