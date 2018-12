Il messaggio di Sfera Ebbasta per le vittime della tragedia di Ancona

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapperin merito allacostata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie dellee a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati", scrive il musicista."E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie". Così, su Instagram, il trapperche esprime il suo dolore per i mortidiscoteca. "Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti - aggiunge - vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e ...